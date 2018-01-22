«Спартаку» срочно нужен новый защитник

Второй матч подряд спартаковцы демонстрируют «сырую» игру, особенно в обороне, а до матча против «Атлетика» в Лиге Европы остается не так уж много времени – чуть больше трех недель.

Сонный «Спартак»

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров отмечает проблемы с настроем и движением у столичного клуба.

«В товарищеском матче с "Астаной" "Спартак" переживал серьёзную Кабанангу. Здоровенный (190 – рост, 92 — вес) форвард из Конго с забавной фамилий был символом уничтожения — в первые 60 минут игроки казахского клуба носились кабанчиками, результатом чего стали три логичных и симпатичных гола.

Команда Карреры на их фоне выглядела так, что временами хотелось выкатить на поле 11 кроватей, спасая ребят от изнеможения, причём для Фернандо желательно было подготовить специальную перину и тройной матрас. И все они, теряющие мяч, не поджимающие после выносов, не дорабатывающие эпизоды, могли бы спать спокойно: ведь если учесть правило "чем тяжелее футболисту на первых сборах, тем лучше он будет готов к сезону", то "Спартак", несомненно, на верном пути, а вот "Астану" просто жаль».

Станимир Стойлов Главный тренер «Астаны» Сегодня нам удалось показать хороший ритм игры, с отличной организацией в первом тайме, а во второй половине встречи мы потеряли необходимый ритм. Но у нас идет начальная стадия подготовки. Футболистам необходимо добавить желания и амбиций, чтобы бороться за место в составе. Можно быть довольным победой, тем более над таким соперником, как «Спартак», но нам необходимо еще много работать. Видно, что игроки «Спартака» находятся в конце тяжелых сборов, есть усталость. Тем не менее, думаю, игра получилась хорошей в исполнении обеих команд. Не нужно сильно зацикливаться на счете, все-таки это товарищеская игра. Победа, конечно, дает уверенность в своих силах. Но мне важнее увидеть правильную динамику и хорошую организацию, чего как раз нам и не хватило во втором тайме.

Молодость Рассказова и техника Роши

Автор «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что наставнику «Спартака» удалось перестроить игру во втором тайме.

«В перерыве Каррера провел массовые перестановки, и на второй тайм вышел практически полностью иной состав (среди полевых остались только Глушаков, Комбаров и Промес), нежели на первый, но принципиальных изменений в игре "Спартака" не последовало. В действиях команды было все так же много брака и лишней беготни. Разве что в центре поля моторики добавил вышедший вместо Фернандо Роман Зобнин.

У болельщиков чемпионов России по истечении часа игры екнуло сердечко, когда Зе Луиш, уходя от двоих оппонентов, получил по ногам и оказался на газоне. Вспомнилось, как в предыдущей встрече в ОАЭ тяжелую травму получил Джикия. Но, к счастью для фанатов и тренерского штаба москвичей, форвард после непродолжительной медицинской помощи вернулся в игру. Вообще нападающий один из немногих, кто в эти минуты смотрелся довольно прилично. Он здорово открывался в свободных зонах и не стеснялся брать игру на себя.

Во второй половине второго тайма Каррера дал возможность проявить себя молодому воспитаннику "Спартака" Николаю Рассказову, занявшему позицию правого защитника. Он активно вошел в игру и регулярно поддерживал атаки по правому флангу, но в простом эпизоде у собственных ворот промахнулся мимо мяча и позволил Джордже Деспотовичу довести счет до разгромного.

Лишь в самой концовке спартаковцы смогли забить. Причем к обоим голам имеет самое непосредственное отношение Педро Роша. Сначала он заработал для Промеса пенальти, а затем забил сам – выскочив один на один с вратарем, технично обыграл его и отправил мяч в пустые ворота».

Что с Фернандо?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков сетует, что ключевой для развития атак полузащитник Фернандо растерял форму за зимний отпуск.

«Правда, приводить в пример центрального полузащитника после конкретно этой игры неправильно: уровень брака в его действиях зашкаливал. В частности, второй гол "Астаны" случился именно после обреза бразильца. Видимо, именно на нем особенно сказывается неоптимальное физическое состояние.

Болельщикам красно-белых остается успокаивать себя воспоминаниями: когда Фернанду только появился в России, его тоже называли грузным, медленным, обвиняли в обилии неточных передач. Да и прошлым летом критики в адрес южноамериканца тоже хватало. Однако всякий раз он быстро выходил на пик формы и выдавал шикарные матчи.

Другое дело, что до противостояния в Лиге Европы с "Атлетиком" остается не так много времени. И с таким Фернандо, как против "Астаны", быть в Бильбао беде. Или же быть в составе не Фернандо, а Зобнину».

Тяжело без Джикии

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ломоносов показывает, что в лице Георгия Джикии красно-белые потеряли скоростного защитника и подстраховщика Дмитрия Комбарова.

«То, что Комбаров не силен в обороне, известно давно. С травмой Джикии ситуация на его фланге становится взрывоопасной: Дмитрий решился подстраховщика.

И "Шанхай", и "Астана" вскрывали фланг Комбарова одним способом: диагональным переводами мяча в его зону. Когда Комбаров начинал встречать оппонента, за его спиной образовывалась свободная зона – центральный защитник не успевал ее закрывать. В обоих матчах подобные ошибки допускал Боккетти. Соперники этой зоной пользовались. В частности, "Астана" благодаря разрыву между двумя игроками обороны открыла счет. А вот "Шанхай" ограничился лишь опасными моментами.

Когда у "Спартака" был Джикия, он успел ликвидировать зону благодаря своим скоростным качествам и чтению игры – вовремя ускорялся. Боккетти так лихо с места не срывается. И это проблема. Когда забивала "Астана", он не успел даже испугать движением Станоевича.

"Спартак" мог бы решить эту проблему, перестроившись геометрически. При Массимо Каррере основным модулем "Спартака" при обороне является схема 4-4-2. Так было и в матчах против "Шанхая" и "Астаны". На скоростные рывки футболистов соперника из глубины хавбеки красно-белых не реагируют – за ними в штрафную не следуют. Потому что это может оголить центр.

Перед тем как открыть счет Станоевич убежал из центра от Попова. Но он за ним не последовал – нет у него такой обязанности. Если бы "Спартак" использовал схему 4-5-1, то один из трех центральных полузащитников пошел за Стоеновичем и не дал ему забить».

«Спартаку» Беляев нужнее

Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов считает, что поражение от «Астаны» подтолкнет «Спартак» к покупке защитника.

«Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов в декабре усиленно хотел найти себе работу в России. Полузащитник астанинцев Патрик Твумаси мог продолжить карьеру в "Спартаке". Однако оба остались в столице Казахстана и передали красно-белым привет в товарищеском матче.

После поражения москвичей еще больше стало очевидно, что команда нуждается в центральном защитнике. Дело не только в травме Георгия Джикия и неуверенной игре пары Кутепов — Боккетти, но и в необходимости подменять стопперов номинально правому защитнику Марко Петковичу.

В этой связи весьма уместна информация, что Массимо Каррера заинтересован в Максиме Беляеве. "Спартак" может арендовать защитника на вторую половину сезона, обойдя конкурентов — "Локомотив" и "Зенит". Правда, и возможное появление в составе чемпионов России Николы Максимовича из "Наполи" пока никто окончательно не застопорил.

Второе поражение подряд (в первом контрольном матче "Спартак" уступил китайскому "Шанхай СИПГ" 0:1) должно ускорить селекционный отдел красно-белых. Да и Карерра наверняка попросит поторопиться».

Плюсы и минусы

Автор блога «255_crew» Роман Титов подводя итоги контрольного матча отмечает ключевые моменты.

«Плюсы: Игра Педро Роши и Зе Луиша. Бразилец, бесспорно, стал лучшим игроком матча, приняв участие в обоих голах своей команды. Он был довольно активен весь тайм, на фоне остальных выглядел бодро и уверенно.

Зе Луиш всё больше убеждает Карреру в своей необходимости, пусть и в качестве джокера. "Бонифаций" по итогам двух контрольных матчей стал по сути единственным, кто хорошо провёл оба: привычно навязываемая соперникам борьба на подступах к штрафной и непривычно тонкий пас на Рошу доказывают его необходимость сегодняшнему "Спартаку".

Отмеченные "минусы":Вчистую проигранный в первом тайме центр поля. Здесь "постарался" в первую очередь, Фернандо, от которого после первого удачного матча ждали явно не этого: на один хороший пас вперёд он отвечал тремя неточными, что явно тормозило и без того медленную атаку. Глушаков был по обыкновению больше заметен в атаке и не всегда успевал возвращаться. Попов же в обороне был малополезен. Именно из центра пришли три супермомента, два из которых привели к голам.

Неуверенный Кутепов. После потери Джикии именно на него в силу лимита должен делать ставку Каррера, но по сегодняшнему матчу были слишком заметны его недостатки: отсутствие толкового первого паса и общая нервозность. А момент с опрометчивым походом в атаку, едва не приведший к третьему голу, должен стать предметом отдельного разбора с тренером».

Каррера был непривычно тихим

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что «Астана» играла лучше, поскольку вышла на матч с хорошим настроем.

«Сегодня "Спартак" был очень заторможенный, академичным. Вспомнилось известное выражение: академики с тросточками. "Астана" была активнее и быстрее во всем. Они даже пытались прессинговать на своей половине поля. Уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу команды из Казахстана. У "Спартака" был большой беспорядок в обороне. Как тут не вспомнить Джикию.

Нападающие были очень вялые – Промес и Адриано. Во втором тайме вышел Зе Луиш, он старался, отдал хороший голевой пас. Видимо, когда его не ставят в основной состав, он старается доказать, что тренеры не правы.

Пока, кроме усталости, в игре "Спартака" ничего не просматривается. В таком состоянии игроки предрасположены к травмам. Хорошо, что сегодня никто травму не получил. Не знаю, что дали команде эти два матча.

Я часто говорю, что по своему темпераменту команда повторяет своего тренера. Мы привыкли видеть Карреру эмоциональным, но сегодня он тихо просидел весь матч на скамейке.

Часто можно услышать от тренеров, когда команда играет в последнем туре неудачно, что игроки уже были мыслями в отпуске. Вот и сегодня был последний день этого сбора, и матч специально назначили на полдень, чтобы вечером улететь в Москву. И у меня сложилось такое впечатление, что футболисты думали о том, как уже переступают порог дома».