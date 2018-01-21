Экс-игрок «Зенита» нанес двойной перелом защитнику «Эвертона»

Бывший нападающий «Зенита» и казанского «Рубина», выступающий за «Вест Бромвич», непреднамеренно нанес двойной перелом ноги защитнику «Эвертона»во время матча 24-го тура чемпионата Англии (1:1).

Инцидент произошел во втором тайме, когда Рондон вышел на ударную позицию и был готов пробить по воротам соперника, но Маккарти в рискованном подкате выбил мяч из-под ноги форварда. В итоге Рондон попал по ноге защитника.

Рондон, поняв серьезность повреждения соперника, первым подозвал судью и попросил остановить матч для оказания помощи. При этом венесуэлец пребывал в шоке от случившегося и не смог сдержать слез. После матча стало известно, что у Маккарти перелом большеберцовой и малоберцовой костей.

«Я абсолютно подавлен. Всякое соперничество сразу забывается, когда твой коллега страдает от такой неудачной травмы. Очень надеюсь увидеть тебя вернувшимся в строй как можно скорее, Джеймс», — написал Рондон в своем Twitter.

В текущем сезоне Рондон отметился 3 голами в 22 матчах чемпионата Англии.

Маккарти в нынешнем сезоне провел только 4 матча в чемпионате Англии. Из-за повреждения мышц бедра он пропустил практически весь 2017 год и вернулся на поле только в конце декабря.