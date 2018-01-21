«Депортиво» арендовал голкипера киевского «Динамо»

Голкипер киевского «Динамо» и сборной Украиныперешел в «Депортиво» на правах аренды, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона, при этом испанцы получат право первоочередного выкупа контракта Коваля.

Ожидается, что 21 января украинец прилетит в Ла-Корунью и в начале недели пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне Коваль провел 11 матчей в Премьер-лиге, две игры в квалификации Лиги чемпионов и пять — в Лиге Европы.

В «Депортиво» Коваль будет конкурировать за место в основе с испанцем Рубеном, румыном Костелом Пантилимоном, поляком Пржемыславом Тытонем и нигерийцем Фрэнсисом Узохо. Каждый из этих вратарей сыграл хотя бы один матч в нынешнем розыгрыше Примеры.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» усилится вратарем сборной Украины.