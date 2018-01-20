«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»

Встреча, которая прошла в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол на 15-й минуте забил Франко Васкес. На 34-й минуте Пабло Сарабия удвоил преимущество гостей. Победную точку на последней минуте основного времени поставил Луис Муриэль.
«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице (32 очка), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).
Чемпионат Испании. 20-й тур
«Эспаньол» — «Севилья» — 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – 15 Васкес, 0:2 – 34 Сарабия, 0:3 – 90 Муриэль.«Эспаньол»: Лопес, Вила, Лопес (Марк Наварро, 63), Лопес Сильва, Дуарте, Эрмосо, Хави Фуэго (Санчес, 46), Дардер, Мелендо (Гарсия, 46), Морено, Баптистао.«Севилья»: Рико, Коршья, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Банега (Нолито, 86), Нзонзи, Васкес (Навас, 66), Сарабия, Корреа (Гайс, 79), Муриэль. Предупреждения: Хави Фуэго (32), Баптистао (41), Лопес (54), Меркадо (71), Эскудеро (83), Санчес (85).