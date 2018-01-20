«Севилья» одержала победу над «Эспаньолом»

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице (32 очка), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).

Первый гол на 15-й минуте забил Франко Васкес . На 34-й минуте Пабло Сарабия удвоил преимущество гостей. Победную точку на последней минуте основного времени поставил Луис Муриэль .

Встреча, которая прошла в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

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