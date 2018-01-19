СМИ: Рауш подписал контракт с «Динамо»

Защитник «Кельна»подписал контракт с «Динамо», утверждает немецкое издание Kicker.

По информации источника, игрок сборной России прилетел в Москву и прошел медицинское обследование.

По его завершению Рауш подписал контракт с «бело-голубыми», о сроках которого ничего не известно.

Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

СМИ: Рауш вылетел в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Рауш в Германии выступал за такие команды, как «Ганновер», «Штутгарт», и «Дармштад». За «Кельн» на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал пять результативных передач.