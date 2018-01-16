ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    «МЮ» имеет основания рассчитывать на успех

    Реакция прессы на матч «МЮ» — «Сток Сити»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Сток Сити Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Погба успешно вел игру «МЮ»
    Погба успешно вел игру «МЮ»
    The Telegraph
    Накануне поединком «Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити» (3:0) завершился 23-й тур английской Премьер-лиги. СМИ проанализировали игру и ее итог.

    Каникулы в Дубае освежили «МЮ»

    Поскольку между предыдущим матчем «Манчестер Юнайтед», который пришелся на третий раунд Кубка Англии против «Дерби Каунти» 5 января, и поединком чемпионата страны против «Сток Сити» было почти полторы недели, менеджер манкунианцев Жозе Моуринью решил отправиться вместе со своим подопечными на мини-сбор в Дубай. Теплый климат и хорошие условия для занятия после холодной Англии должны были помочь команде взбодриться и наладить игровые связи в лучших для этого условиях.

    «Победой над "Гончарами" "Красные Дьяволы" извлекли выгоду из поражения "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" в этом же туре, благодаря чему сократили отставание от лидера до 12 очков. Это все равно целая пропасть, но "МЮ" почувствует себя лучше, а сам коллектив станет сильнее, если подпишет Алексиса Санчеса, в борьбе за которого сейчас он стал фаворитом. Новоназначенный менеджер "Стока" Пол Ламберт наблюдал за игрой с трибун и стал свидетелем того, как его команда снова осталась без победы на "Олд Траффорд" — последняя датирована апрелем 1976 года», — отмечает на страницах The Guardian Джейми Джексон.

    «Это была довольно ослепительная игра со стороны "Юнайтед", на которую он способен, что превращает зияющее отставание от "Сити" в головоломку. На прошлой неделе Моуринью говорил о пользе перерыва в теплую погоду в Дубае, и в игре его коллектива наблюдалась очевидная свежесть».

    «МЮ», наконец, правильно использует Погба

    Главным героем матча, пожалуй, стоит считать полузащитника хозяев Поля Погба. Без участия динамичного центрхава, казалось, не обходился ни один из важных эпизодов на половине поля гостей. Французский исполнитель как начинал атаки, так и развивал их.

    Но самым заметным стали его завершающие передачи, две из которых стали голевыми, когда отличились Антонио Валенсия и Антони Марсьяль.

    «У него есть уверенность, способность и наглая раскрепощенность, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед". Но достаточно об Алексисе Санчесе. Это был вечер Поля Погба — и он также обладает такими грозными качествами, — который доминировал на половине поля жалких визитеров», — хвалит лидера манкунианцев Джейсон Бёрт в своем отчете на The Telegraph.

    «В гонке за Санчесом "Юнайтед" удалось обойти "Сити", или, скорее, это "Горожане" снялись с борьбы за чилийца, посчитав сделку слишком накладной, и, не допуская позднего вмешательства со стороны "Челси", кажется, что форвард "Арсенала" станет еще одним из партнеров француза, что создает надежду на извлечение "Дьяволами" пользы из его острой креативности. Для болельщиков "МЮ" появилось зрелищное свидетельство, каков Погба в свободной роли на поле — наконец, Моуринью осознал, как лучше его использовать — он сможет вскрывать чужую оборону для движений и неустанности Алексиса, а также несокрушимой мощи Ромелу Лукаку".

    АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» одолел «МанСити» Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии

    Перед Ламбертом стоит сложная задача

    Шотландский специалист принимает «Сток Сити» в непростое для клуба время. «Гончары» утопают в зоне вылета на 18-й позиции, но, к счастью для Пола Ламберта, отставание от безопасного 17-го места пока что составляет лишь одно очко. Тем не менее, игровые проблемы команды настолько очевидны, что тренеру придется серьезно поработать, чтобы рассчитывать на успех.

    «С трибун "Олд Траффорд" он мог видеть кое-что, что ему могло понравиться. "Сток" отметился неплохими отрезками по ходу первого тайма, а Стивен Айрленд, впервые появившийся в основном составе коллектива с 2015 года, упустил два хороших момента для взятия ворот хозяев. Тем не менее, Ламберт также знает, что его новый клуб одержал только одну победу в девяти предыдущих матчах во всех турнирах...», — отмечает в материале на портале ESPN Роб Доусон.

    «Его следующие четыре поединка, три из которых пройдут на своем поле, могут совершить прорыв: встречи с "Хаддерсфилдом", "Уотфордом", "Борнмутом" и "Брайтоном" предоставляют шанс подняться из зоны вылета. Это также возможность для нового менеджера завоевать завоевать расположение фанатов своего нового клуба», — добавляет автор.

    «Отрезками с гостевого сектора "Олд Траффорд" развалось скандирование "Красно-белая армия Пола Ламберта!", но большая часть болельщиков "Гончаров", похоже, обескуражена тем, что шотландец, остававшийся без работы после ухода из "Вулверхэмптона" летом, получил контракт на два с половиной года. Это не то имя, которое они ожидали, однако им будет все равно, если их любимцы останутся в АПЛ по итогам сезона».

    Голы припозднятся«Манчестер Юнайтед» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английской Премьер-лиги 15 января
  • Обсудить
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Читайте по теме
  • «Ливерпуль» указал на слабость «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
    •
  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • На кого нацелился «Арсенал», за кем следит «Спартак», кому нужен хавбек «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 16/01
    • «МЮ» крупно обыграл «Сток Сити»
  • 15/01
    • СМИ: Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • 15/01
    • «Манчестер Сити» вышел из борьбы за Алексиса Санчеса
  • 15/01
    • Гиггз возглавил сборную Уэльса
  • 14/01
    • «Ливерпуль» нанес «МанСити» первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ
  • 14/01
    • «Арсенал» без Санчеса проиграл «Борнмуту»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
  • ЦСКА в ожидании зимнего усиления
  • Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Реал» на «Леганесе» за последние неудачи?
  • «Леганес» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 18 января
  • 2,62
    •
  • «Динамо» — «Спартак». Кто победит в московском дерби?
  • «Динамо Москва» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 18 января
  • 1,84
    •
    Футбол. Главное
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» одолел «МанСити»
  • Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии
    •
  • Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» одержала волевую победу
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 18:40
    • Перес сказал агенту Роналду найти португальцу новый клуб
  • 12:51
    • Тарас Бурлак перешел в «Крылья Советов»
  • 11:09
    • Защитник «Кёльна» перейдет в московское «Динамо»
  • 10:25
    • «Спартак» интересуется защитником сборной Польши
  • 16/01
    • «МЮ» крупно обыграл «Сток Сити»
  • 15/01
    • Дзюба может перейти из «Зенита» в «Уфу»
  • 15/01
    • Петреску каждый месяц будет требовать снять очки с «Кубани»
  • 15/01
    • Форвард «Барселоны» пропустит три-четыре недели
  • 15/01
    • Гиггз возглавил сборную Уэльса
  • 15/01
    • Насри грозит дисквалификация на четыре года
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус