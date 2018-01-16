«МЮ» имеет основания рассчитывать на успех

Каникулы в Дубае освежили «МЮ»

Поскольку между предыдущим матчем «Манчестер Юнайтед», который пришелся на третий раунд Кубка Англии против «Дерби Каунти» 5 января, и поединком чемпионата страны против «Сток Сити» было почти полторы недели, менеджер манкунианцев Жозе Моуринью решил отправиться вместе со своим подопечными на мини-сбор в Дубай. Теплый климат и хорошие условия для занятия после холодной Англии должны были помочь команде взбодриться и наладить игровые связи в лучших для этого условиях.

«Победой над "Гончарами" "Красные Дьяволы" извлекли выгоду из поражения "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" в этом же туре, благодаря чему сократили отставание от лидера до 12 очков. Это все равно целая пропасть, но "МЮ" почувствует себя лучше, а сам коллектив станет сильнее, если подпишет Алексиса Санчеса, в борьбе за которого сейчас он стал фаворитом. Новоназначенный менеджер "Стока" Пол Ламберт наблюдал за игрой с трибун и стал свидетелем того, как его команда снова осталась без победы на "Олд Траффорд" — последняя датирована апрелем 1976 года», — отмечает на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Это была довольно ослепительная игра со стороны "Юнайтед", на которую он способен, что превращает зияющее отставание от "Сити" в головоломку. На прошлой неделе Моуринью говорил о пользе перерыва в теплую погоду в Дубае, и в игре его коллектива наблюдалась очевидная свежесть».

«МЮ», наконец, правильно использует Погба

Главным героем матча, пожалуй, стоит считать полузащитника хозяев Поля Погба. Без участия динамичного центрхава, казалось, не обходился ни один из важных эпизодов на половине поля гостей. Французский исполнитель как начинал атаки, так и развивал их.

Но самым заметным стали его завершающие передачи, две из которых стали голевыми, когда отличились Антонио Валенсия и Антони Марсьяль.

«У него есть уверенность, способность и наглая раскрепощенность, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед". Но достаточно об Алексисе Санчесе. Это был вечер Поля Погба — и он также обладает такими грозными качествами, — который доминировал на половине поля жалких визитеров», — хвалит лидера манкунианцев Джейсон Бёрт в своем отчете на The Telegraph.

«В гонке за Санчесом "Юнайтед" удалось обойти "Сити", или, скорее, это "Горожане" снялись с борьбы за чилийца, посчитав сделку слишком накладной, и, не допуская позднего вмешательства со стороны "Челси", кажется, что форвард "Арсенала" станет еще одним из партнеров француза, что создает надежду на извлечение "Дьяволами" пользы из его острой креативности. Для болельщиков "МЮ" появилось зрелищное свидетельство, каков Погба в свободной роли на поле — наконец, Моуринью осознал, как лучше его использовать — он сможет вскрывать чужую оборону для движений и неустанности Алексиса, а также несокрушимой мощи Ромелу Лукаку".

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Перед Ламбертом стоит сложная задача

Шотландский специалист принимает «Сток Сити» в непростое для клуба время. «Гончары» утопают в зоне вылета на 18-й позиции, но, к счастью для Пола Ламберта, отставание от безопасного 17-го места пока что составляет лишь одно очко. Тем не менее, игровые проблемы команды настолько очевидны, что тренеру придется серьезно поработать, чтобы рассчитывать на успех.

«С трибун "Олд Траффорд" он мог видеть кое-что, что ему могло понравиться. "Сток" отметился неплохими отрезками по ходу первого тайма, а Стивен Айрленд, впервые появившийся в основном составе коллектива с 2015 года, упустил два хороших момента для взятия ворот хозяев. Тем не менее, Ламберт также знает, что его новый клуб одержал только одну победу в девяти предыдущих матчах во всех турнирах...», — отмечает в материале на портале ESPN Роб Доусон.

«Его следующие четыре поединка, три из которых пройдут на своем поле, могут совершить прорыв: встречи с "Хаддерсфилдом", "Уотфордом", "Борнмутом" и "Брайтоном" предоставляют шанс подняться из зоны вылета. Это также возможность для нового менеджера завоевать завоевать расположение фанатов своего нового клуба», — добавляет автор.

«Отрезками с гостевого сектора "Олд Траффорд" развалось скандирование "Красно-белая армия Пола Ламберта!", но большая часть болельщиков "Гончаров", похоже, обескуражена тем, что шотландец, остававшийся без работы после ухода из "Вулверхэмптона" летом, получил контракт на два с половиной года. Это не то имя, которое они ожидали, однако им будет все равно, если их любимцы останутся в АПЛ по итогам сезона».