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    «Енисей» заинтересован в хавбеке «Динамо»

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    Александр Зотов
    На фото:Александр Зотов
    Директор «Енисея» Денис Рубцов заявил, что клуб хотел бы заполучить 27-летнего полузащитника «Динамо» Александра Зотова, который не полетел с бело-голубыми на сборы в турецкий Белек.

    «Скажем так: мы бы хотели, чтобы этот игрок был у нас. Но пока ни о каких переговорах речи не идет», — сказал Рубцов изданию «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, красноярцы хотели бы арендовать футболиста, а в дальнейшем сохранить его в своей команде.

    Зотов имеет опыт работы с главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым: в 2014-2015 годах хавбек выступал под его руководством в тульском «Арсенале» и «Спартаке».

    В составе «Динамо» игрок в этом чемпионате России провел 14 матчей (2 гола), а также принял участие в одной встрече Кубка страны.

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