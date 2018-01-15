«Енисей» заинтересован в хавбеке «Динамо»

Директор «Енисея»заявил, что клуб хотел бы заполучить 27-летнего полузащитника «Динамо», который не полетел с бело-голубыми на сборы в турецкий Белек.

«Скажем так: мы бы хотели, чтобы этот игрок был у нас. Но пока ни о каких переговорах речи не идет», — сказал Рубцов изданию «Спорт-Экспресс».

По информации издания, красноярцы хотели бы арендовать футболиста, а в дальнейшем сохранить его в своей команде.

Зотов имеет опыт работы с главным тренером «Енисея» Дмитрием Аленичевым: в 2014-2015 годах хавбек выступал под его руководством в тульском «Арсенале» и «Спартаке».

В составе «Динамо» игрок в этом чемпионате России провел 14 матчей (2 гола), а также принял участие в одной встрече Кубка страны.