ФИФА осудила сообщение «Спартака» про «тающие шоколадки»

осудила сообщение московскогов Twitter про «тающие шоколадки».

Речь идет о сообщении со следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Под ним было размещено видео с игроками, среди которых было несколько темнокожих футболистов, участвующих в тренировке на сборе в Дубае.

Вероятно, это сообщение разместил Георгий Джикия, отвечавший в тот день за ведение клубного микроблога.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте "Спартака" в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе.

Что касается рассмотрения этого вопроса, то это входит в сферу ответственности соответствующей национальной федерации», — цитирует заявление ФИФА Reuters.

Позднее «Спартак» удалил скандальное сообщение, а затем выложил видео с участием ряда игроков, которые заявили об отсутствии расизма в клубе.