ФИФА осудила сообщение «Спартака» про «тающие шоколадки»

Речь идет о сообщении со следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Под ним было размещено видео с игроками, среди которых было несколько темнокожих футболистов, участвующих в тренировке на сборе в Дубае.
Вероятно, это сообщение разместил Георгий Джикия, отвечавший в тот день за ведение клубного микроблога.
«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте "Спартака" в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе.
Что касается рассмотрения этого вопроса, то это входит в сферу ответственности соответствующей национальной федерации», — цитирует заявление ФИФА Reuters.
Позднее «Спартак» удалил скандальное сообщение, а затем выложил видео с участием ряда игроков, которые заявили об отсутствии расизма в клубе.
Спартаковские бразильцы: «Джикия — наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.