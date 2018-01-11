ПСЖ и «Монпелье» вышли в полуфинал Кубка лиги

С 34-й минуты хозяева играли вдесятером после того, как голкипер Регис Гартнер получил прямую красную карточку.
Счет на 53-й минуте открыл бразилец Неймар, реализовавший пенальти, а на 78-й минуте отличился Адриен Рабио.
«ПСЖ» вышел в полуфинал Кубка лиги, а «Амьен» участие в турнире закончил.
В другом четвертьфинальном матче «Монпелье» на выезде обыграл «Анже» со счётом 1:0 и также вышел в полуфинал турнира.
Единственный гол на 86-й минуте забил бельгийский форвард Исаак Мбенза.
Ранее в других четвертьфиналах «Монако» обыграл «Ниццу» (2:1), а «Ренн» оказался сильнее «Тулузы» (4:2).