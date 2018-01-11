«Реал» не справился с «Нумансией», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Дубль в составе команды хозяев оформил Лукас Васкес, два гола за гостей записал в свой актив Гильермо Фернандес.
В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:0, поэтому вышли в 1/4 финала.
Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
«Реал» — «Нумансия» — 2:2 (1:1)
Голы: Васкес, 10 (1:0). Гильермо Фернандес, 45 (1:1). Васкес, 59 (2:1). Гильермо Фернандес, 82 (2:2). «Реал»: Касилья, Начо, Карвахаль (Хакими, 46), Вальехо, Эрнандез, Ковачич, Себальос, Льоренте, Асенсио (Иско, 63), Васкес, Майораль (Каземиру, 77).«Нумансия»: Мохамеди, Кальво, Гарсия, Медина (Эчеберрия, 72), Эльхесабаль, Грего Сьерра, Матеу (Милья, 66), Ларреа, Ньето, Начо, Ихинио Марин (Фернандес, 41). Предупреждение: Каземиру, 87.