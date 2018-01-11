«Реал» не справился с «Нумансией», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании

В первой встрече мадридцы выиграли со счетом 3:0, поэтому вышли в 1/4 финала.

Дубль в составе команды хозяев оформил Лукас Васкес , два гола за гостей записал в свой актив Гильермо Фернандес .

«Реал Мадрид» — «Нумансия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 10 января

«Реал» будет ловить ошибки «Реал Мадрид» — «Нумансия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 10 января

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