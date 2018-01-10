«Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, Черышев забил гол

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испанииодержал домашнюю победу над— 2:1.

На 31-й минуте Набиль Эль-Зхар вывел гостей вперед, но Даниэль Раба на 48-й минуте сравнял счет.

На 89-й минуте «Вилярреал» вывел вперед россиянин Денис Черышев, который вышел на замену на 81-й минуте.

В первой игре «Леганес» победил со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира.

В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Алавес» на своем поле победил «Форментеру» со счетом 2:0.

На 55-й минуте отличился Эрмедин Демирович, а в компенсированное время все вопросы снял Альфонсо Педраса.

В первой встрече «Алавес» также одержал победу — 3:1.