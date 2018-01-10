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    «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, Черышев забил гол

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    «Вильярреал» — «Леганес»
    На фото:«Вильярреал» — «Леганес»
    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Леганесом» — 2:1.

    На 31-й минуте Набиль Эль-Зхар вывел гостей вперед, но Даниэль Раба на 48-й минуте сравнял счет.

    На 89-й минуте «Вилярреал» вывел вперед россиянин Денис Черышев, который вышел на замену на 81-й минуте.

    В первой игре «Леганес» победил со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира.

    В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Алавес» на своем поле победил «Форментеру» со счетом 2:0.

    На 55-й минуте отличился Эрмедин Демирович, а в компенсированное время все вопросы снял Альфонсо Педраса.

    В первой встрече «Алавес» также одержал победу — 3:1.

    «Жёлтая субмарина» жаждет реванша«Вильярреал» — «Леганес». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу 10 января
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