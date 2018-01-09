Ройс: Я хочу сыграть на чемпионате мира

«Я на связи с Йоахимом Лёвом – это очень важно. Но моя главная задача – вернуться к полноценным тренировкам с "Боруссией". После этого главная цель – начать играть, а затем найти свой ритм.
После долгого перерыва и такой травмы нелегко вернуться и хорошо играть. Но любой, кто меня знает, понимает, что у меня есть потенциал для этого. Также я обладаю правильным менталитетом.
Если всё пойдёт по плану и я получу игровую практику, если буду в форме, то, очевидно, я тоже хочу сыграть на чемпионате мира за Германию", — цитирует Ройса пресс-служба Бундеслиги.
Немецкий форвард получил разрыв крестообразных связок колена в мае 2017 года в финальном матче Кубка Германии с франкфуртским 'Айнтрахтом' (2:1). С того момента полузащитник проходил курс лечения.