Мещеряков не знает о желании Эдера вернуться в «Лилль»

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал информацию о том , что нападающийможет вернуться в «Лилль» досрочно.

Португальский форвард арендован москвичами до конца сезона, а его контракт с «Лиллем» рассчитан до 2020 года.

Эдер готов вернуться из «Локомотива» в «Лилль» досрочно

«Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Я всегда говорю – если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом "Локомотива". Никаких других документов на сегодняшний день не существует.

С этими вопросами лучше в клуб. Пока документ не подписан, ничего не существует. Ну а французские СМИ и агенты, как вы понимаете, преследуют свои цели», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».