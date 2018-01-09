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    Мещеряков не знает о желании Эдера вернуться в «Лилль»

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    Эдер
    На фото:Эдер
    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что нападающий Эдер может вернуться в «Лилль» досрочно.

    Португальский форвард арендован москвичами до конца сезона, а его контракт с «Лиллем» рассчитан до 2020 года.

    Эдер готов вернуться из «Локомотива» в «Лилль» досрочно

    «Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Я всегда говорю – если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом "Локомотива". Никаких других документов на сегодняшний день не существует.

    С этими вопросами лучше в клуб. Пока документ не подписан, ничего не существует. Ну а французские СМИ и агенты, как вы понимаете, преследуют свои цели», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

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