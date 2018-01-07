«Бетис» победил в севильском дерби

В составе бело-зеленых забитыми мячами отличились Фабиан Руис, Зухаир Феддаль, Риса Дурмиси, Серхио Леон и Кристиан Тельо.
За «Севилью» голы забили Виссам Бен-Йеддер, Симон Кьер и Клеман Лангле.
«Севилья», в активе которой 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бетис», набравший 24 балла, идет восьмым.
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Севилья» – «Бетис» – 3:5 (2:2)
Голы: Руис (Хоакин), 1 (0:1). Бен Йеддер (Эскудеро), 13 (1:1). Феддаль (Хоакин), 21 (1:2). Кьер (Васкес), 40 (2:2). Дурмиси (Будебуз), 63 (2:3). Леон (Тельо), 65 (2:4). Лангле (Нолито), 67 (3:4). Тельо, 90+5 (3:5).«Севилья»: Рико, Кьер, Коршья (Сарабия, 85), Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Васкес (Корреа, 57), Бен Йеддер, Нолито (Муриэль, 69).«Севилья»: Рико, Кьер, Коршья (Сарабия, 85), Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Васкес (Корреа, 57), Бен Йеддер, Нолито (Муриэль, 69).Предупреждения: Банега, 25. Франсис Герреро, 33. Феддаль, 66. Манди, 68. Эскудеро, 73. Леон, 80. Лангле, 80. Тельо, 86. Адан, 90.