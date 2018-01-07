«Бетис» победил в севильском дерби

«Севилья», в активе которой 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бетис», набравший 24 балла, идет восьмым.

За «Севилью» голы забили Виссам Бен-Йеддер, Симон Кьер и Клеман Лангле .

В составе бело-зеленых забитыми мячами отличились Фабиан Руис, Зухаир Феддаль, Риса Дурмиси, Серхио Леон и Кристиан Тельо .

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