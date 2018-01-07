«Сток Сити» остался без главного тренера

Главный тренер «Сток Сити»отправлен в отставку, сообщает пресс-служба «гончаров».

Накануне «Сток Сити» проиграл «Ковентри», представляющему Лигу 2 (аналог четвертого по силе дивизиона) в 1/32 финала Кубка Англии (1:2).

Матч против «Ковентри» стал для Хьюза 200-м у руля «гончаров»: 71 победа, 48 ничьих и 81 поражение.

«Мы хотели бы поблагодарить Марка за все, чего он добился за последние четыре с половиной года. Желаем ему всяческих успехов в будущем. Клуб будет стремиться как можно скорее назначить нового тренера и в настоящее время не будет комментировать эту ситуацию», – говорится в сообщении клуба.

Хьюз работал со «Стоком» с 30 мая 2013 года. После 22 матчей нынешнего сезона «гончары» занимают 18-е место в турнирной таблице.