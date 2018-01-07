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    «Сток Сити» остался без главного тренера

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    Марк Хьюз
    На фото:Марк Хьюз
    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз отправлен в отставку, сообщает пресс-служба «гончаров».

    Накануне «Сток Сити» проиграл «Ковентри», представляющему Лигу 2 (аналог четвертого по силе дивизиона) в 1/32 финала Кубка Англии (1:2).

    Матч против «Ковентри» стал для Хьюза 200-м у руля «гончаров»: 71 победа, 48 ничьих и 81 поражение.

    «Мы хотели бы поблагодарить Марка за все, чего он добился за последние четыре с половиной года. Желаем ему всяческих успехов в будущем. Клуб будет стремиться как можно скорее назначить нового тренера и в настоящее время не будет комментировать эту ситуацию», – говорится в сообщении клуба.

    Хьюз работал со «Стоком» с 30 мая 2013 года. После 22 матчей нынешнего сезона «гончары» занимают 18-е место в турнирной таблице.

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