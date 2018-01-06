Спаллетти: Даже моя 80-летняя мать знает, что «Интеру» нужен защитник

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча 20-го тура Серии А с «Фиорентиной» (1:1).

«Нерадзурри» упустили победу на первой добавленной ко второму тайму минуте.

«У нас были проблемы на этой неделе. Нагатомо заболел гриппом, Раноккия играл с болью в ребрах.

Команда слишком легко теряет мяч и сама создает себе трудности. Несмотря на то что "Фиорентина" заслужила свой гол, у нас были возможности забить второй мяч. Они были не в своей тарелке, но мы этим не воспользовались.

Что я думаю о качестве игры? Мне это надоело. Может, вы сами зайдете в раздевалку и скажете игрокам, что они недостаточно хороши? Я делаю свою работу, но у нас есть трудности. Всем очевидно, что нам не хватает центрального защитника. Даже моя 80-летняя мать, которая сидит дома, знает об этом. Но мы должны обходиться теми, кто у нас есть, и иногда нам это удается. Я не буду использовать кадровые проблемы в качестве оправдания. И вообще, сегодня вечером мы в целом действовали хорошо, даже учитывая эти проблемы: мы могли выиграть, но "Фиорентина" заслужила ничью», — приводит слова Спаллетти Football Italia.