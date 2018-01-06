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    Спаллетти: Даже моя 80-летняя мать знает, что «Интеру» нужен защитник

    Интер Фиорентина Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
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    Лучано Спаллетти
    На фото:Лучано Спаллетти
    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 20-го тура Серии А с «Фиорентиной» (1:1).

    «Нерадзурри» упустили победу на первой добавленной ко второму тайму минуте.

    «У нас были проблемы на этой неделе. Нагатомо заболел гриппом, Раноккия играл с болью в ребрах.

    Команда слишком легко теряет мяч и сама создает себе трудности. Несмотря на то что "Фиорентина" заслужила свой гол, у нас были возможности забить второй мяч. Они были не в своей тарелке, но мы этим не воспользовались.

    Что я думаю о качестве игры? Мне это надоело. Может, вы сами зайдете в раздевалку и скажете игрокам, что они недостаточно хороши? Я делаю свою работу, но у нас есть трудности. Всем очевидно, что нам не хватает центрального защитника. Даже моя 80-летняя мать, которая сидит дома, знает об этом. Но мы должны обходиться теми, кто у нас есть, и иногда нам это удается. Я не буду использовать кадровые проблемы в качестве оправдания. И вообще, сегодня вечером мы в целом действовали хорошо, даже учитывая эти проблемы: мы могли выиграть, но "Фиорентина" заслужила ничью», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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