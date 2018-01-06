«Наполи» победил «Верону», Иммобиле оформил покер в матче со СПАЛ

в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А обыгралсо счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед на 65-й минуте, когда Калиду Кулибали головой замкнул навесную передачу с углового от Мариу Руя.

Победную точку на 78-й минуте поставил Хосе Кальехон, в падении замкнувший прострел Лоренцо Инсинье.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу (51 очко), «Верона» идет 19-й (13 очков).

«Лацио» на выезде уверенно разобрался со СПАЛ – 5:2.

Героем матча стал Чиро Иммобиле, который оформил покер, отличившись на 19-й, 26-й, 41-й и 50-й минутах. Еще один точный удар у гостей на 5-й минуте нанес Луис Альберто.

В составе хозяев дубль на свой счет записал Мирко Антенуччи, который на 8-й минуте реализовал пенальти, а на 30-й забил с игры.

«Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице (40 очков), а СПАЛ – 17-е (15 очков).

«Милан» на «Сан-Сиро» нанес поражение «Кротоне» со счетом 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил Леонардо Бонуччи, точно пробивший головой.

«Милан» — десятый в турнирной таблице (28 очков), а «Кротоне» — 18-й (15 очков).

Другие результаты:

«Беневенто» - «Сампдория» — 3:2

«Дженоа» - «Сассуоло» — 1:0