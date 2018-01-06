ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Наполи» победил «Верону», Иммобиле оформил покер в матче со СПАЛ

    Серия A Футбол Италии Наполи Верона Лацио СПАЛ Милан Кротоне Беневенто Сампдория Дженоа Сассуоло Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Наполи» — «Верона»
    На фото:«Наполи» — «Верона»
    «Наполи» в домашнем матче 20-го тура итальянской Серии А обыграл «Верону» со счетом 2:0.

    Хозяева вышли вперед на 65-й минуте, когда Калиду Кулибали головой замкнул навесную передачу с углового от Мариу Руя.

    Победную точку на 78-й минуте поставил Хосе Кальехон, в падении замкнувший прострел Лоренцо Инсинье.

    «Наполи» возглавляет турнирную таблицу (51 очко), «Верона» идет 19-й (13 очков).

    «Лацио» на выезде уверенно разобрался со СПАЛ – 5:2.

    Героем матча стал Чиро Иммобиле, который оформил покер, отличившись на 19-й, 26-й, 41-й и 50-й минутах. Еще один точный удар у гостей на 5-й минуте нанес Луис Альберто.

    В составе хозяев дубль на свой счет записал Мирко Антенуччи, который на 8-й минуте реализовал пенальти, а на 30-й забил с игры.

    «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице (40 очков), а СПАЛ – 17-е (15 очков).

    «Милан» на «Сан-Сиро» нанес поражение «Кротоне» со счетом 1:0.

    Единственный гол на 54-й минуте забил Леонардо Бонуччи, точно пробивший головой.

    «Милан» — десятый в турнирной таблице (28 очков), а «Кротоне» — 18-й (15 очков).

    Другие результаты:

    «Беневенто» - «Сампдория» — 3:2
    «Дженоа» - «Сассуоло» — 1:0

    Подарит ли «Верона» шанс «Ювентусу»?«Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 6 января.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 04/01
    • СМИ: «Торино» уволил Михайловича
  • 03/01
    • «Аталанта» выбила «Наполи» из Кубка Италии
  • 02/01
    • Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй
  • 31/12
    • Дубль Дибалы помог «Ювентусу» победить «Верону»
  • 31/12
    • СМИ: «Спартаку» нужен хавбек «Наполи»
  • 31/12
    • Кандрева: Я не плевал в фанатов «Интера»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт
  • «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,12
    •
  • «Коламбус» намерен продлить серию поражений «Флориды»
  • «Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 22:21
    • «Барселона» объявила о переходе Коутиньо
  • Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?
  • «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
    • 3,7509/01/2018 в 22:45
  • 20:59
    • Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов
  • Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 20:56
  • 20:30
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»
  • 19:53
    • «МанСити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии
  • 19:06
    • «Балтика» арендовала полузащитника «Гремио»
  • 18:59
    • «Ницца» на выезде уступила «Тулузе» в Кубке лиги
  • 18:41
    • Карпин определился со своим тренерским штабом в «Ростове»
  • 18:33
    • «Спортинг» приобрел игрока, которым интересовался ЦСКА
  • 18:06
    • «Лестер» не смог обыграть «Флитвуд» в Кубке Англии
  • 17:33
    • Гол Косты помог «Атлетико» обыграть «Хетафе»
  • 17:24
    • «Торино» разгромил «Болонью» в дебютном матче Маццарри
  • Сказочный дебют. Ван Дейк принес «Ливерпулю» победу в дерби
  • СМИ – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче Кубка Англии
    • 17:18
  • Каким получится возвращение Мойеса в Шрусбери?
  • «Шрусбери Таун» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу 7 января
    • 1,85Завтра в 17:00
  • 12:59
    • «Наполи» усилится экс-игроком «Тулузы»
  • 12:47
    • «Манчестер Сити» намерен продлить контракты с Жезусом и Де Брёйне
  • 12:37
    • Соперник «Локомотива» подпишет экс-игрока ПСЖ
  • 12:14
    • Никифоров: 98% игроков сборной Украины в Москву не поедут
  • 11:59
    • Защитник «Эвертона» обвинил Фирмино в расизме
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус