«Манчестер Сити» на своем поле переиграл «Уотфорд»

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место (62 очка), а «Уотфорд» — десятое (25 очков).

Гости ответили единственным точным ударом в исполнении Андрэ Грэя на 82-й минуте.

Третий мяч «МанСити» забил Серхио Агуэро , отличившийся на 63-й минуте.

На 13-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Кевин Де Брейне выполнил передачу с фланга, а защитник гостей Кристиан Кабазель случайно срезал мяч в свои ворота.

«Горожане» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Рахим Стерлинг замкнул прострел Лероя Сане .

«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января

Стерлинг обеспечит «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января

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