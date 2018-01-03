«Манчестер Сити» на своем поле переиграл «Уотфорд»

«Горожане» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Рахим Стерлинг замкнул прострел Лероя Сане.
На 13-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Кевин Де Брейне выполнил передачу с фланга, а защитник гостей Кристиан Кабазель случайно срезал мяч в свои ворота.
Третий мяч «МанСити» забил Серхио Агуэро, отличившийся на 63-й минуте.
Гости ответили единственным точным ударом в исполнении Андрэ Грэя на 82-й минуте.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает первое место (62 очка), а «Уотфорд» — десятое (25 очков).
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – 1 Стерлинг, 2:0 – 13, автогол Кабаселе, 3:0 – 63 Агуэро, 3:1 – 82 Грэй.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Данило, 67), Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо (Туре, 71), Сане, де Брюйне (Бернарду Силва, 79), Стерлинг, Агуэро.«Уотфорд»: Гомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Дукуре, Капу (Клеверли, 61), Каррильо, Уотсон (Перейра, 61), Ришарлисон (Синклэйр, 82), Грэй.Предупреждения: Сильва (24), Перейра (83).