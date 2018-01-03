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    Аджоев: Габулов лично просил отпустить его в Бельгию

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    Владимир Габулов
    На фото:Владимир Габулов
    Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев прокомментировал новость о переходе вратаря Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге».

    «Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков — это неправильно. Взвесив все "за" и "против", мы приняли решение отпустить Владимира в "Брюгге". Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются. За год, проведенный в составе "Арсенала", Габулов сделал для "Арсенала" очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене», — приводит слова Аджоева пресс-служба «Арсенала».

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