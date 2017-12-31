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    «Арсенал» потерял очки в рекордном матче Венгера

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    «Канониры» не смогли победить «Вест Бромвич»
    На фото:«Канониры» не смогли победить «Вест Бромвич»
    «Вест Бромвич» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Англии — 1:1.

    В конце второго тайма забил Алексис Санчес (записан как автогол Маклина), однако победный результат лондонцы не удержали — на 89-й минуте с пенальти отличился Джей Родригес.

    Отметим, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей. Игра 21-го тура против «Вест Бромвича» стала для него 811-й в турнире.

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает пятое место (38 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (16 очков).

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Вест Бромвич» — «Арсенал» — 1:1 (0:0)
    Голы: Родригес, 89 (с пенальти) — Санчес, 83«Вест Бромвич»: Фостер — Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс — Филлипс (Макклин, 72), Ливермор, Барри, Брант (Крыховяк, 72) — Родригес, Робсон-Кану (Ньом, 75)«Арсенал»: Чех — Чеймберс, Мустафи, Косельни (Мертезакер, 72) — Бельерин, Джака, Уилшир, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 37) — Ивоби (Уэлбек, 74), Санчес — ЛяказеттПредупреждения: Эванс, Брант, Барри, Доусон — Мустафи, Чеймберс
    Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
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