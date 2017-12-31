«Арсенал» потерял очки в рекордном матче Венгера

На фото: «Канониры» не смогли победить «Вест Бромвич» twitter.com/arsenal

сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Англии — 1:1.

В конце второго тайма забил Алексис Санчес (записан как автогол Маклина), однако победный результат лондонцы не удержали — на 89-й минуте с пенальти отличился Джей Родригес.

Отметим, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей. Игра 21-го тура против «Вест Бромвича» стала для него 811-й в турнире.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает пятое место (38 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (16 очков).