«Арсенал» потерял очки в рекордном матче Венгера

В конце второго тайма забил Алексис Санчес (записан как автогол Маклина), однако победный результат лондонцы не удержали — на 89-й минуте с пенальти отличился Джей Родригес.
Отметим, что главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер установил рекорд Премьер-лиги по количеству матчей. Игра 21-го тура против «Вест Бромвича» стала для него 811-й в турнире.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает пятое место (38 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (16 очков).
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Вест Бромвич» — «Арсенал» — 1:1 (0:0)
Голы: Родригес, 89 (с пенальти) — Санчес, 83«Вест Бромвич»: Фостер — Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс — Филлипс (Макклин, 72), Ливермор, Барри, Брант (Крыховяк, 72) — Родригес, Робсон-Кану (Ньом, 75)«Арсенал»: Чех — Чеймберс, Мустафи, Косельни (Мертезакер, 72) — Бельерин, Джака, Уилшир, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 37) — Ивоби (Уэлбек, 74), Санчес — ЛяказеттПредупреждения: Эванс, Брант, Барри, Доусон — Мустафи, Чеймберс