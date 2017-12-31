Титов: Многие поспешили повесить «Зениту» золотые медали

Тренер «Енисея»поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Все пока логично. Поначалу "Зенит" играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов.

"Спартак" поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов – "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА – и подобрался к лидеру.

А "Локомотив" играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли. Поэтому он и лидирует.

Восемь очков это, конечно, много. Нужно, чтобы претенденты выиграли три матча, а "Локомотив" их проиграл. А осталось-то всего 10 туров!

Сомневаюсь, что зимняя пауза внесет глобальные коррективы в турнирный расклад, но в футболе всякое бывает.

Уже 4 марта в первом весеннем туре "Локомотив" принимает "Спартак". Очень жду этого матча. Если "Локомотив" не проиграет, то процентов на 70-80 можно будет сказать, что чемпион известен.

Тот факт, что путевки в Лигу чемпионов получат все три призера обязательно обострит борьбу! Поэтому многие могут и серьезно потратиться на трансферы. Битва предстоит увлекательная», – сказал Титов в интервью «Советскому Спорту».