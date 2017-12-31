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    Титов: Многие поспешили повесить «Зениту» золотые медали

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    Егор Титов
    На фото:Егор Титов
    Тренер «Енисея» Егор Титов поделился мнением о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    «Все пока логично. Поначалу "Зенит" играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов.

    "Спартак" поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов – "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА – и подобрался к лидеру.

    А "Локомотив" играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли. Поэтому он и лидирует.

    Восемь очков это, конечно, много. Нужно, чтобы претенденты выиграли три матча, а "Локомотив" их проиграл. А осталось-то всего 10 туров!

    Сомневаюсь, что зимняя пауза внесет глобальные коррективы в турнирный расклад, но в футболе всякое бывает.

    Уже 4 марта в первом весеннем туре "Локомотив" принимает "Спартак". Очень жду этого матча. Если "Локомотив" не проиграет, то процентов на 70-80 можно будет сказать, что чемпион известен.

    Тот факт, что путевки в Лигу чемпионов получат все три призера обязательно обострит борьбу! Поэтому многие могут и серьезно потратиться на трансферы. Битва предстоит увлекательная», – сказал Титов в интервью «Советскому Спорту».

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