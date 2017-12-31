Клопп: Не думаю, что защитники нервничали из-за перехода ван Дейка

Главный тренерпосле победы над(2:1) в матче АПЛ поделился мнением о том, что защитник командыошибся в эпизоде с пропущенным на 3-й минуте голом из-за перехода защитника

«Хорошие игроки всегда будут конкурировать друг с другом за место в составе, и это всегда помогает, это часть профессионального футбола. Мы не можем провести сезон с двумя центральными защитниками, надеясь, что ничего не случится. Логично иметь три защитника, а если есть четыре – тем лучше. Ни один игрок не может и не должен проводить все матчи. В таком клубе, как "Ливерпуль", мы должны реагировать на ситуацию, когда некоторые игроки, возможно, находятся не в оптимальной форме или травмированы.

Не думаю, что у ребят в защите есть причины нервничать, я рад их развитию. Но очевидно, что нам необходимо соперничать и биться с лучшими клубами мира. Мы не можем ввязываться в борьбу лишь с 11 игроками и быть друг для друга каждый день лучшими друзьями. Нам нужен состав, который готов к свершениям», — цитирует Клоппа сайт «мерсисайдцев».

Напомним, голландец на этой неделе подписал контракт с «красными», сумма сделки составила порядка 85 миллионов евро.