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    Глава Футбольного союза Сербии рассказал о причине расставания с Муслиным

    Сборная Сербии Чемпионат мира по футболу-2018
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    Славолюб Муслин
    На фото:Славолюб Муслин
    Президент Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза рассказал о причине неожиданного ухода Славолюба Муслина с поста главного тренера сборной Сербии.

    Муслин возглавил сборную Сербии весной 2016 года и вывел команду на чемпионат мира 2018 года. В конце октября было объявлено о расторжении контракта с 64-летним специалистом.

    «До и после матча со сборной Австрии в Вене многие спрашивали меня, почему Марко Арнаутович не играет за сборную Сербии.

    Никто не сказал, что вина в этом лежит на бывшем тренере, все говорили, что виновато руководство федерации.

    FSS хотел, чтобы Марко играл за сборную Сербии и сам Марко хотел этого, но он не был вызван тренером и выбрал другую сборную — Австрии.

    И кто будет виноват, если Милинкович-Савич, Велькович и Радоньич сыграют за другую национальную команду через полгода?

    Вот почему произошёл раскол. Эти ребята будущее сербского футболиста и мы не хотели потерять их», — приводит слова Кокеза «Чемпионат».

    По словам главы FSS, Муслину было предложено заиграть этих футболистов за сборную в азиатском турне, но он отказался.

    «Для нас это было непостижимо, и мы не хотели соглашаться с этим. Мы несём ответственность за будущее сербского футбола, и эти ребята должны принести много радости нашему народу, когда Кокеза не будет президентом FSS, а Муслин — тренером», — поведал Кокеза.

    Также функционер рассказал, что сказал ему Муслин, когда выступающий за «Лацио» Милинкович-Савич забил два гола и сделал одни голевой пас в матче Лиги Европы с «Ниццей».

    «Тогда он сказал мне, что Сергей был одним их худших на поле. Я думаю, что не расслышал его, но он повторил: Да, он был одним из худших», — цитирует президента FSS B92.

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