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    Вератти в пустыне, Гризманн в НБА, а Буффон — в пушистом свитере

    Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола праздновали Рождество

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    Санта Клаус и семейство Месси
    Санта Клаус и семейство Месси
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    Онлайн: Реал Мадрид — Барселона 0:3 Завершён
    На исходе уик-энда жители Европы отмечали главный зимний праздник — Рождество. Не остались в стороне и футболисты лучших клубов Старого света. Благодаря социальным сетям мы может понаблюдать за этим.
    Если кто-то задавался вопросом, за какую команду болеет Санта, то теперь все сомнения сняты — Tean Messi.

    Feliz navidad para todos !!!

    Публикация от Leo Messi (@leomessi)



    Известно, что Луис Суарес — примерный семьянин, милое семейное фото в рождественских свитерах тому лишнее подтверждение.


    Жорди Альба свой подарок получить чуть позже Рождества, но не думаем, что он сильно огорчен.

    Os deseamos que paséis una feliz navidad con vuestras familias y seres queridos ❤

    Публикация от Jordi Alba (@jordialbaoficial)


    Семейство Ракитичей примеряет образы рождественских эльфов.


    Os deseamos una feliz navidad 🎁🎄🎅🏻

    Публикация от Raquel Mauri (@raquel_mauri)


    А потом мальчики налево, а девочки направо. Но все без ума от Диснея и Микки Мауса.


    🎁🎄🎅🏻 #navidad2017#fiestapijama😂🥂🍾

    Публикация от Raquel Mauri (@raquel_mauri)


    Марк тер Штеген — парень недоверчивый, так что не мог не проверить, настоящая ли борода у Санты.


    Неймар в этом году обходится без шумных тусовок и предпочитает провести праздник в кругу семьи.

    Família❤️Feliz Natal 🎄

    Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)


    У Карима Бензема праздники идут чередой — сначала день рождения, потом Рождество... Правда партнеры по команде на 30-летие подарили Кариму галстук, а не победу в класико.

    30✨

    Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)


    С каждым годом семейство Криштиану Роналду у прадзнично наряженной елочки становится все больше и больше. Что же будет через пару лет?


    Серхио Рамос с партнерами по клубу (как футбольному, так и баскетбольному) перед праздниками посетил детский госпиталь, чтобы поднять детишкам настроение.


    Затем торжественная часть.



    А потом скромный семейный ужин.


    Когда Санта собирался в гости к Марсело, он не ожидал, что его встретит такая большая компания.

    Feliz Natal!!! 🎄🎁

    Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)


    Рождественская фотосессия семейства Варан дает нам понять, что у сына Рафаэля с чувством вкуса лучше, чем у отца.

    Joyeux Noël !! Feliz Navidad a todos!🎄🎁✨

    Публикация от Raphaël Varane (@raphaelvarane)


    Начо провел Рождество в объятиях любимых людей.

    Feliz Navidad 🎄

    Публикация от Nacho Fernandez Iglesias (@nachofdez90)


    Лука Модрич с супругой не поддержали порыв детей, а может нужного размерчика не нашлось.

    Merry Christmas!🎄❤️😍🙏🏻

    Публикация от Luka Modric (@lukam10)


    У Хамеса Родригеса под елочкой МНОГО подарков.

    Feliz navidad. 🎄 Merry Christmas.

    Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10)


    Немного милых танцев от Альваро Мораты. Заодно, можно убедиться, что свою елочку наряжает он сам, а не поручает это клубному стаффу.


    Happy Christmas ❤️

    Публикация от ALICE (@alicecampello)


    Кто-то проводит Рождество в кругу семьи, а Антуан Гризманн проводит его в США, за просомтром баскетбола.

    Prêt pour les #NBAXmas game 🔥

    Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)


    Янник Феррейра-Карраско, как и некоторые российские футболисты, проводит Рождество в Дубае.


    А это, если кто не узнал — Коке. Рождество он проводит с любимой женой — в горах.

    Feliz Navidad 🎁🎄🍾 @beatrizespejel #merrychristmas 😊

    Публикация от Jorge Resurrección, Koke (@koke6)



    Марко Вератти и Левен Кюрзава вынуждены отрабатывать деньги владельцев ПСЖ, поэтому в Рождетсво они вынуждены бегать по катарской пустыне, проводя разведку перед ЧМ-2022.


    Венувшись домой, можно и отдохнуть.

    🎄❤️💙

    Публикация от Layvin Kurzawa 20 (@kurzawa_20)


    Пока партнеры по команде бегали по пустыне, Анхель ди Мария проводил время в семейном кругу, в солнечной Аргенине. Ну кто бы посмел оторвать этого пашашу от его чада?

    Feliz navidad a mis amores. Y felicidades para todos mis seguidores 🎄🎁.

    Публикация от Ángel Di María (@angeldimariajm)


    Los amo tanto.. 💙💚💛🧡❤️

    Публикация от Jorgelina Cardoso (@jorgelinacardoso26)


    Маркиньос смотрит кино с размахом — так, что про это снимают кино. Бразилец устроил у себя дома премьеру свежего нетфликсовского фильма Bright. Остается надеяться, что в отличие от критиков, он не был сильно разочарован.


    Но это было перед рождеством, а само Рождество — праздник тихий и семейный. Это подтвердят и Маркиньос, и Лукас Моура и Тьяго Сильва.





    Сказ о том, как «Ювентус» елку наряжал и гостей встречал.

    #BlackAndWhiteXmas is finally complete! Merry Christmas, Bianconeri!

    Публикация от Juventus Football Club (@juventus)


    Пауло Дибала — икона стиля. Не знаешь что и лучше, общая подача а-ля «пацанчик с раёна», подтяжки, бабочка+туфли на босу ногу или же шляпа.

    #goodnight🌙

    Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)


    Но Рождество аргнтинец предпочитает встречать в куда более демократичном наряде и там, где много снега.

    Buon Natale a tutti 🎄💙😘

    Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)


    Просто старина Джиджи Буффон и его милый пушистый свитер.


    Стефан Стураро весело проводит время в хорошей компании родных и любимых.

    ♥️🎄👨‍👩‍👧 #feliznavidad #ignorantiancheanatale

    Публикация от Federica Pignotti (@federicapignotti)


    Всем рождественские поздравления от «Россонери».


    У Лео Бонуччи уютная праздничная обстановка. Так и хочется встретить праздник у него.


    Год для Артуро Видаля выдался непростым, но в кругу семьи он всегда находит успокоение.


    Немного тревожащая рождественская открытка от Томаса Мюллера.

    🎄🎁 #esmuellert #merrychristmas #froheweihnachten

    Публикация от Thomas Müller (@esmuellert)


    Видимо на нее ушли все красные шары, потому что на елке их нет. Вот вам и уважение к клубным цветам.

    Merry christmas 🎄🎁 #esmuellert

    Публикация от Thomas Müller (@esmuellert)


    К новой прическе Роберта Левандовски все еще сложно привыкнуть, но фото с супругой у него всегда получаются очень милые.


    Джером Боатенг знает, где нужно проводить Рождество — там гне нет снега и елок.


    Семейство Рибери в этом с ним вполне солидарно. Серьезные ребята! Но о футболе Франк не забывает даже в праздники.



    Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться и наслаждается живописными заснеженными видами.

    Frohe Festtage Euch allen 🎄

    Публикация от Manuel Neuer (@manuelneuer)


    Пьер-Эмерик Обамеянг решил провести рождество с семьей в дубайском Океанариуме. Живописно, не поспоришь.


    А после праздничных ужинов можно растрясти жирок в ралли по пустыне.


    Немного рождественской классики от «Манчестер Сити».

    Can we wrap up 2017’s home campaign with a Christmas cracker? 🌲 #cityvafcb

    Публикация от Manchester City (@mancity)


    Серхио Агуэро так гордо стоит рядом с елочкой, как будто он сам ее украшал. Бери пример с Мораты, Серхио, без видеопруфов мы не поверим.

    🎄🎄🎄 Árbolito listo !! 🎄🎄🎄

    Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun)


    Николас Отменди с семьей любит вечеринки на Рождество.

    Merry Christmas 🎄

    Публикация от Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)


    Семейное сходство видно невооруженным взглядом. Всем поздравления от Кевина Де Брюйне.

    Merry Christmas! 👋🏼🎄🍾

    Публикация от Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)


    Рахим Стерлинг — человек занятой, даже во время рождественского фото с сыном о телефона не оторваться.


    Крис Смоллинг в Рождество явил миру своего сиамского близнеца — Майка Смоллинга. Соль этой шутки — ошибка бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гала, во время одной из пресс-конференций назвавшего защитника Майком. В итоге оговорка стала интернациональным мемом.


    Маркос Рохо под Рождество отправился с партнерами по команде в традиционный рейд по больницам, подбадривать болельщиков, которые болеют.

    Linda tarde visitando el hospital de niños. Que lindo es verlos sonreír 😁

    Публикация от Marcos Rojo ⚽️ (@marcosrojo)


    Great day meeting lots of brave kids and spreading the Christmas love 🎁😄 #MUFCxmas

    Публикация от Luke Shaw (@lukeshaw23)



    Интересно, что Санта принес Люку Шоу? Контракт с новым клубом?

    Merry Christmas everyone, I hope Santa brought you everything you wished for!🎅🏻🎁

    Публикация от Luke Shaw (@lukeshaw23)


    Маттео Дармиан, Франческа и Этторе — все собрались и веселятся у елочки.

    Merry Christmas❤️ @francesca_ele_cormanni + Ettore

    Публикация от Matteo Darmian Official (@matteodarmian36)


    Златан Ибрагимович в Рождество ударился в ностальгию. Уже в детстве он знал, насколько великим он будет.

    I saw the future

    Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)


    Поль Погба в Рождество сам побывал то ли в роли Санта Клауса, то ли в роли рождественского подарка. Главное, что мечты ребенка были исполнены.



    Рождество Уэйна Руни перестало быть красным, став синим. Но традиции добрых дел никуда не делись.

    My little helper Kai at Alder Hey Children’s Hospital last week 👬💙

    Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)


    Рождество — это счастливые улыбки. По крайней мере так считают дети Уэйна Руни. Ясно, кто победил в этом соревновании.

    Merry Christmas everyone. Have a great day 🎅🏼🎄🎉

    Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)


    Игроки «Челси» устроили высокотехнологичную игру в фанты. Тибо Куртуа, как всегда — лучший.


    А это Филипе Коутинью — отпахал свою смены в мастерской Санты и нашел время отпраздновать с семьей.

    MERRY CHRISTMAS 🎄🙏🏽🎁

    Публикация от Philippe Coutinho (@phil.coutinho)


    Роберто Фирмино столько раз вызывал ажиотаж своим гардеробом, что на Рождество решил одеться неформально и скромно.

    Merry Christmas 🎄 to everyone 🎅🏻

    Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino)


    Традиционная рубрика — Алексис Санчес и собаченьки. С кем еще праздновать семейный праздник, как не с ними.


    Но и с настоящей семьей приходится проводить время, что поделать.

    ❤️FAMILIA❤️🎄😊

    Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)


    Рождественское обращение от Давида Луиза, и тут в кадр врывается болельщик.

    MERRY CHRISTMAS EVERYONE! 🎅🏻 GOD BLESS YOU GUYS! 🌲

    Публикация от David Luiz (@davidluiz_4)


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