Вератти в пустыне, Гризманн в НБА, а Буффон — в пушистом свитере

Известно, что Луис Суарес — примерный семьянин, милое семейное фото в рождественских свитерах тому лишнее подтверждение.
Жорди Альба свой подарок получить чуть позже Рождества, но не думаем, что он сильно огорчен.
Семейство Ракитичей примеряет образы рождественских эльфов.
А потом мальчики налево, а девочки направо. Но все без ума от Диснея и Микки Мауса.
Марк тер Штеген — парень недоверчивый, так что не мог не проверить, настоящая ли борода у Санты.
Неймар в этом году обходится без шумных тусовок и предпочитает провести праздник в кругу семьи.
У Карима Бензема праздники идут чередой — сначала день рождения, потом Рождество... Правда партнеры по команде на 30-летие подарили Кариму галстук, а не победу в класико.
С каждым годом семейство Криштиану Роналду у прадзнично наряженной елочки становится все больше и больше. Что же будет через пару лет?
Серхио Рамос с партнерами по клубу (как футбольному, так и баскетбольному) перед праздниками посетил детский госпиталь, чтобы поднять детишкам настроение.
Затем торжественная часть.
🎄🎁🌟 #HalaMadrid Merry Christmas! | ¡Feliz Navidad! — Florentino Pérez: «In terms of silverware, this year has been the best in our 115-year history. 2017 has been a year of great joy for all #RealMadrid fans.» — Florentino Pérez: «En títulos, este ha sido el mejor de los 115 años de nuestra historia. Para todo el madridismo, 2017 ha sido un gran año de felicidad.» — ⚽️ @realmadrid 🏀 @realmadridbasket
А потом скромный семейный ужин.
Когда Санта собирался в гости к Марсело, он не ожидал, что его встретит такая большая компания.
Рождественская фотосессия семейства Варан дает нам понять, что у сына Рафаэля с чувством вкуса лучше, чем у отца.
Начо провел Рождество в объятиях любимых людей.
Лука Модрич с супругой не поддержали порыв детей, а может нужного размерчика не нашлось.
У Хамеса Родригеса под елочкой МНОГО подарков.
Немного милых танцев от Альваро Мораты. Заодно, можно убедиться, что свою елочку наряжает он сам, а не поручает это клубному стаффу.
Кто-то проводит Рождество в кругу семьи, а Антуан Гризманн проводит его в США, за просомтром баскетбола.
Янник Феррейра-Карраско, как и некоторые российские футболисты, проводит Рождество в Дубае.
А это, если кто не узнал — Коке. Рождество он проводит с любимой женой — в горах.
Марко Вератти и Левен Кюрзава вынуждены отрабатывать деньги владельцев ПСЖ, поэтому в Рождетсво они вынуждены бегать по катарской пустыне, проводя разведку перед ЧМ-2022.
Венувшись домой, можно и отдохнуть.
Пока партнеры по команде бегали по пустыне, Анхель ди Мария проводил время в семейном кругу, в солнечной Аргенине. Ну кто бы посмел оторвать этого пашашу от его чада?
Маркиньос смотрит кино с размахом — так, что про это снимают кино. Бразилец устроил у себя дома премьеру свежего нетфликсовского фильма Bright. Остается надеяться, что в отличие от критиков, он не был сильно разочарован.
Но это было перед рождеством, а само Рождество — праздник тихий и семейный. Это подтвердят и Маркиньос, и Лукас Моура и Тьяго Сильва.
Сказ о том, как «Ювентус» елку наряжал и гостей встречал.
Пауло Дибала — икона стиля. Не знаешь что и лучше, общая подача а-ля «пацанчик с раёна», подтяжки, бабочка+туфли на босу ногу или же шляпа.
Но Рождество аргнтинец предпочитает встречать в куда более демократичном наряде и там, где много снега.
Просто старина Джиджи Буффон и его милый пушистый свитер.
Стефан Стураро весело проводит время в хорошей компании родных и любимых.
Всем рождественские поздравления от «Россонери».
У Лео Бонуччи уютная праздничная обстановка. Так и хочется встретить праздник у него.
Год для Артуро Видаля выдался непростым, но в кругу семьи он всегда находит успокоение.
Немного тревожащая рождественская открытка от Томаса Мюллера.
Видимо на нее ушли все красные шары, потому что на елке их нет. Вот вам и уважение к клубным цветам.
К новой прическе Роберта Левандовски все еще сложно привыкнуть, но фото с супругой у него всегда получаются очень милые.
Джером Боатенг знает, где нужно проводить Рождество — там гне нет снега и елок.
Семейство Рибери в этом с ним вполне солидарно. Серьезные ребята! Но о футболе Франк не забывает даже в праздники.
Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться и наслаждается живописными заснеженными видами.
Пьер-Эмерик Обамеянг решил провести рождество с семьей в дубайском Океанариуме. Живописно, не поспоришь.
А после праздничных ужинов можно растрясти жирок в ралли по пустыне.
Немного рождественской классики от «Манчестер Сити».
Серхио Агуэро так гордо стоит рядом с елочкой, как будто он сам ее украшал. Бери пример с Мораты, Серхио, без видеопруфов мы не поверим.
Николас Отменди с семьей любит вечеринки на Рождество.
Семейное сходство видно невооруженным взглядом. Всем поздравления от Кевина Де Брюйне.
Рахим Стерлинг — человек занятой, даже во время рождественского фото с сыном о телефона не оторваться.
Крис Смоллинг в Рождество явил миру своего сиамского близнеца — Майка Смоллинга. Соль этой шутки — ошибка бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гала, во время одной из пресс-конференций назвавшего защитника Майком. В итоге оговорка стала интернациональным мемом.
Маркос Рохо под Рождество отправился с партнерами по команде в традиционный рейд по больницам, подбадривать болельщиков, которые болеют.
Интересно, что Санта принес Люку Шоу? Контракт с новым клубом?
Маттео Дармиан, Франческа и Этторе — все собрались и веселятся у елочки.
Златан Ибрагимович в Рождество ударился в ностальгию. Уже в детстве он знал, насколько великим он будет.
Поль Погба в Рождество сам побывал то ли в роли Санта Клауса, то ли в роли рождественского подарка. Главное, что мечты ребенка были исполнены.
Рождество Уэйна Руни перестало быть красным, став синим. Но традиции добрых дел никуда не делись.
Рождество — это счастливые улыбки. По крайней мере так считают дети Уэйна Руни. Ясно, кто победил в этом соревновании.
Игроки «Челси» устроили высокотехнологичную игру в фанты. Тибо Куртуа, как всегда — лучший.
А это Филипе Коутинью — отпахал свою смены в мастерской Санты и нашел время отпраздновать с семьей.
Роберто Фирмино столько раз вызывал ажиотаж своим гардеробом, что на Рождество решил одеться неформально и скромно.
Традиционная рубрика — Алексис Санчес и собаченьки. С кем еще праздновать семейный праздник, как не с ними.
Но и с настоящей семьей приходится проводить время, что поделать.
Рождественское обращение от Давида Луиза, и тут в кадр врывается болельщик.