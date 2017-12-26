Вератти в пустыне, Гризманн в НБА, а Буффон — в пушистом свитере

Если кто-то задавался вопросом, за какую команду болеет Санта, то теперь все сомнения сняты — Tean Messi.

Известно, что Луис Суарес — примерный семьянин, милое семейное фото в рождественских свитерах тому лишнее подтверждение.

Жорди Альба свой подарок получить чуть позже Рождества, но не думаем, что он сильно огорчен.

Семейство Ракитичей примеряет образы рождественских эльфов.

А потом мальчики налево, а девочки направо. Но все без ума от Диснея и Микки Мауса.

🎁🎄🎅🏻 #navidad2017#fiestapijama😂🥂🍾 Публикация от Raquel Mauri (@raquel_mauri) Дек 25, 2017 at 3:14 PST

Марк тер Штеген — парень недоверчивый, так что не мог не проверить, настоящая ли борода у Санты.

Неймар в этом году обходится без шумных тусовок и предпочитает провести праздник в кругу семьи.

У Карима Бензема праздники идут чередой — сначала день рождения, потом Рождество... Правда партнеры по команде на 30-летие подарили Кариму галстук, а не победу в класико.

30✨ Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema) Дек 19, 2017 at 2:22 PST

С каждым годом семейство Криштиану Роналду у прадзнично наряженной елочки становится все больше и больше. Что же будет через пару лет?

Серхио Рамос с партнерами по клубу (как футбольному, так и баскетбольному) перед праздниками посетил детский госпиталь, чтобы поднять детишкам настроение.

Затем торжественная часть.

А потом скромный семейный ужин.

Когда Санта собирался в гости к Марсело, он не ожидал, что его встретит такая большая компания.

Рождественская фотосессия семейства Варан дает нам понять, что у сына Рафаэля с чувством вкуса лучше, чем у отца.

Начо провел Рождество в объятиях любимых людей.

Feliz Navidad 🎄 Публикация от Nacho Fernandez Iglesias (@nachofdez90) Дек 25, 2017 at 1:25 PST

Лука Модрич с супругой не поддержали порыв детей, а может нужного размерчика не нашлось.

Merry Christmas!🎄❤️😍🙏🏻 Публикация от Luka Modric (@lukam10) Дек 25, 2017 at 1:06 PST

У Хамеса Родригеса под елочкой МНОГО подарков.

Немного милых танцев от Альваро Мораты. Заодно, можно убедиться, что свою елочку наряжает он сам, а не поручает это клубному стаффу.

Happy Christmas ❤️ Публикация от ALICE (@alicecampello) Дек 24, 2017 at 1:14 PST

Кто-то проводит Рождество в кругу семьи, а Антуан Гризманн проводит его в США, за просомтром баскетбола.

Янник Феррейра-Карраско, как и некоторые российские футболисты, проводит Рождество в Дубае.

А это, если кто не узнал — Коке. Рождество он проводит с любимой женой — в горах.

Марко Вератти и Левен Кюрзава вынуждены отрабатывать деньги владельцев ПСЖ, поэтому в Рождетсво они вынуждены бегать по катарской пустыне, проводя разведку перед ЧМ-2022.

Венувшись домой, можно и отдохнуть.

🎄❤️💙 Публикация от Layvin Kurzawa 20 (@kurzawa_20) Дек 24, 2017 at 8:45 PST

Пока партнеры по команде бегали по пустыне, Анхель ди Мария проводил время в семейном кругу, в солнечной Аргенине. Ну кто бы посмел оторвать этого пашашу от его чада?

Маркиньос смотрит кино с размахом — так, что про это снимают кино. Бразилец устроил у себя дома премьеру свежего нетфликсовского фильма Bright. Остается надеяться, что в отличие от критиков, он не был сильно разочарован.

Но это было перед рождеством, а само Рождество — праздник тихий и семейный. Это подтвердят и Маркиньос, и Лукас Моура и Тьяго Сильва.

Сказ о том, как «Ювентус» елку наряжал и гостей встречал.

Пауло Дибала — икона стиля. Не знаешь что и лучше, общая подача а-ля «пацанчик с раёна», подтяжки, бабочка+туфли на босу ногу или же шляпа.

#goodnight🌙 Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) Дек 18, 2017 at 3:27 PST

Но Рождество аргнтинец предпочитает встречать в куда более демократичном наряде и там, где много снега.

Просто старина Джиджи Буффон и его милый пушистый свитер.

Стефан Стураро весело проводит время в хорошей компании родных и любимых.

Всем рождественские поздравления от «Россонери».

У Лео Бонуччи уютная праздничная обстановка. Так и хочется встретить праздник у него.

Год для Артуро Видаля выдался непростым, но в кругу семьи он всегда находит успокоение.

Немного тревожащая рождественская открытка от Томаса Мюллера.

Видимо на нее ушли все красные шары, потому что на елке их нет. Вот вам и уважение к клубным цветам.

К новой прическе Роберта Левандовски все еще сложно привыкнуть, но фото с супругой у него всегда получаются очень милые.

Джером Боатенг знает, где нужно проводить Рождество — там гне нет снега и елок.

Семейство Рибери в этом с ним вполне солидарно. Серьезные ребята! Но о футболе Франк не забывает даже в праздники.

Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться и наслаждается живописными заснеженными видами.

Пьер-Эмерик Обамеянг решил провести рождество с семьей в дубайском Океанариуме. Живописно, не поспоришь.

А после праздничных ужинов можно растрясти жирок в ралли по пустыне.

Немного рождественской классики от «Манчестер Сити».

Серхио Агуэро так гордо стоит рядом с елочкой, как будто он сам ее украшал. Бери пример с Мораты, Серхио, без видеопруфов мы не поверим.

Николас Отменди с семьей любит вечеринки на Рождество.

Семейное сходство видно невооруженным взглядом. Всем поздравления от Кевина Де Брюйне.

Рахим Стерлинг — человек занятой, даже во время рождественского фото с сыном о телефона не оторваться.

Крис Смоллинг в Рождество явил миру своего сиамского близнеца — Майка Смоллинга. Соль этой шутки — ошибка бывшего главного тренера «МЮ» Луи ван Гала, во время одной из пресс-конференций назвавшего защитника Майком. В итоге оговорка стала интернациональным мемом.

Маркос Рохо под Рождество отправился с партнерами по команде в традиционный рейд по больницам, подбадривать болельщиков, которые болеют.

Интересно, что Санта принес Люку Шоу? Контракт с новым клубом?

Маттео Дармиан, Франческа и Этторе — все собрались и веселятся у елочки.

Златан Ибрагимович в Рождество ударился в ностальгию. Уже в детстве он знал, насколько великим он будет.

I saw the future Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Дек 22, 2017 at 7:40 PST

Поль Погба в Рождество сам побывал то ли в роли Санта Клауса, то ли в роли рождественского подарка. Главное, что мечты ребенка были исполнены.

Рождество Уэйна Руни перестало быть красным, став синим. Но традиции добрых дел никуда не делись.

Рождество — это счастливые улыбки. По крайней мере так считают дети Уэйна Руни. Ясно, кто победил в этом соревновании.

Игроки «Челси» устроили высокотехнологичную игру в фанты. Тибо Куртуа, как всегда — лучший.

А это Филипе Коутинью — отпахал свою смены в мастерской Санты и нашел время отпраздновать с семьей.

MERRY CHRISTMAS 🎄🙏🏽🎁 Публикация от Philippe Coutinho (@phil.coutinho) Дек 24, 2017 at 1:46 PST

Роберто Фирмино столько раз вызывал ажиотаж своим гардеробом, что на Рождество решил одеться неформально и скромно.

Традиционная рубрика — Алексис Санчес и собаченьки. С кем еще праздновать семейный праздник, как не с ними.

Но и с настоящей семьей приходится проводить время, что поделать.

❤️FAMILIA❤️🎄😊 Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) Дек 26, 2017 at 6:04 PST

Рождественское обращение от Давида Луиза, и тут в кадр врывается болельщик.