В «Милане» прекращен режим закрытого тренировочного лагеря

Тренерский штабпринял решение отказаться от закрытого тренировочного лагеря, сообщает пресс-служба клуба.

Этот режим (так называемый «ритиро») был введен после разгрома от «Вероны» (0:3) 17 декабря.

К четвертьфиналу Кубка Италии против «Интера» команда будет готовиться на базе в Миланелло в обычном режиме. Матч состоится в среду, 27 декабря.

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Клуб призвал игроков учесть замечания и работать над настроем перед дерби. По мнению тренеров, команде необходима концентрация и спокойствие.

«До среды будут проводиться тренировочные сессии, но не "ритиро" в Миланелло. Команде требуются концентрация, спокойствие и серьезная работа», — говорится в официальном заявлении клуба.