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    «МЮ» упустил победу над «Лестером»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 19-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

    Счет в матче на 29-й минуте открыл «Лестер». Грей со своей половины поля выполнил передачу на ход Марезу, Рияд у штрафной площади остановил мяч, дождался Варди и выполнил передачу в штрафную площадь на Джейми, который уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 40-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче. Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Лингарда, Джесси сбросил мяч под удар Хуану Мате, который точно отправил его в угол ворот.

    На 63-й минуте Хуан Мата со стандарта классно пробил в дальний от Шмейхеля угол и не оставил голкиперу «лис» шансов на спасение, выведя «МЮ» вперед.

    На 74-й минуте «Лестер» остался в меньшинстве. Даниэль Амарти получил вторую жёлтую карточку.

    А в компенсированное время «Лестер» ушел от поражения. Олбрайтон выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Смоллинг не смог выпрыгнуть, в итоге Гарри Магир оторвался от соперника и в касание отправил мяч в ворота.

    После этого матча «МЮ» с 42 очками на 2-м месте, а «Лестер» с 27 очками на 8-м месте.

    Чемпионат Англии. 16-й тур
    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (1:1)
    Голы: Варди, 27 (1:0). Мата, 40 (1:1). Мата, 60 (1:2). Магуайр, 90+4 (2:2).«Лестер»: Шмайхель, Симпсон (Амарти, 57), Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Иборра (Окадзаки, 67), Ндиди, Грэй (Чилвелл, 80), Олбрайтон, Варди.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Джоунс, Смоллинг, Янг, Мата (Мхитарян, 83), Матич, Погба, Лингард (Эррера, 76), Марсьяль (Рэшфорд, 71), Лукаку.Предупреждения: Линделеф, 34. Матич, 47. Олбрайтон, 54. Амарти, 69. Махрез, 81.
    Stat10Data Удаление: Амарти (Л), 73.
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