«МЮ» упустил победу над «Лестером»

Счет в матче на 29-й минуте открыл «Лестер». Грей со своей половины поля выполнил передачу на ход Марезу, Рияд у штрафной площади остановил мяч, дождался Варди и выполнил передачу в штрафную площадь на Джейми, который уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.
На 40-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче. Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Лингарда, Джесси сбросил мяч под удар Хуану Мате, который точно отправил его в угол ворот.
На 63-й минуте Хуан Мата со стандарта классно пробил в дальний от Шмейхеля угол и не оставил голкиперу «лис» шансов на спасение, выведя «МЮ» вперед.
На 74-й минуте «Лестер» остался в меньшинстве. Даниэль Амарти получил вторую жёлтую карточку.
А в компенсированное время «Лестер» ушел от поражения. Олбрайтон выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Смоллинг не смог выпрыгнуть, в итоге Гарри Магир оторвался от соперника и в касание отправил мяч в ворота.
После этого матча «МЮ» с 42 очками на 2-м месте, а «Лестер» с 27 очками на 8-м месте.