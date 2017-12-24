«МЮ» упустил победу над «Лестером»

В матче 19-го тура Английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 29-й минуте открыл «Лестер». Грей со своей половины поля выполнил передачу на ход Марезу, Рияд у штрафной площади остановил мяч, дождался Варди и выполнил передачу в штрафную площадь на Джейми, который уверенно отправил мяч в дальний угол ворот.

На 40-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче. Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Лингарда, Джесси сбросил мяч под удар Хуану Мате, который точно отправил его в угол ворот.

На 63-й минуте Хуан Мата со стандарта классно пробил в дальний от Шмейхеля угол и не оставил голкиперу «лис» шансов на спасение, выведя «МЮ» вперед.

На 74-й минуте «Лестер» остался в меньшинстве. Даниэль Амарти получил вторую жёлтую карточку.

А в компенсированное время «Лестер» ушел от поражения. Олбрайтон выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Смоллинг не смог выпрыгнуть, в итоге Гарри Магир оторвался от соперника и в касание отправил мяч в ворота.

После этого матча «МЮ» с 42 очками на 2-м месте, а «Лестер» с 27 очками на 8-м месте.

Чемпионат Англии. 16-й тур «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (1:1) Голы: Варди, 27 (1:0). Мата, 40 (1:1). Мата, 60 (1:2). Магуайр, 90+4 (2:2).«Лестер»: Шмайхель, Симпсон (Амарти, 57), Морган, Магуайр, Фукс, Махрез, Иборра (Окадзаки, 67), Ндиди, Грэй (Чилвелл, 80), Олбрайтон, Варди.«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Джоунс, Смоллинг, Янг, Мата (Мхитарян, 83), Матич, Погба, Лингард (Эррера, 76), Марсьяль (Рэшфорд, 71), Лукаку.Предупреждения: Линделеф, 34. Матич, 47. Олбрайтон, 54. Амарти, 69. Махрез, 81.

Stat10DataАмарти (Л), 73.