«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»

В первом тайме Серхио Агуэро открыл счёт на 27-й, а на 53-й минуте аргентинец ассистировал Рахиму Стерлингу.
На 79-й минуте Агуэро оформил дубль, а ещё один мяч забил на 85-й минуте вышедший на замену защитник Данило.
Данная победа стала для «Сити» 17-й подряд в чемпионате Англии. Напомним, что в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не проиграли ни одной встречи.
«Вишни» же не могут выиграть на протяжении семи последних матчей. Это поражение стало для них третьим подряд в чемпионате Англии.
После этого матча «Манчестер Сити» лидирует с 55 очками, а «Борнмут» с 16 очками на 18-м месте.
Чемпионат Англии. 19-й тур
«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 4:0 (1:0)
Голы: Агуэро, 27 (1:0). Стерлинг, 53 (2:0). Агуэро, 79 (3:0). Данилу, 85 (4:0).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф (Данилу, 81), Фернандинью, Сильва, Де Брейне (Гюндоган, 74), Стерлинг, Агуэро, Сане (Бернарду Силва, 67).«Борнмут»: Бегович, Смит, Симпсон (Муссе, 72), Аке, С.Кук, Фрэйзер, Станислас (Пью, 12), Сермен, Гослинг, Айб, Уилсон (Афобе, 72).Предупреждение: Смит, 63.