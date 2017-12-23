«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут»

В матче 19-го тура Английской Премьер-лигина своём поле разгромилсо счётом 4:0.

В первом тайме Серхио Агуэро открыл счёт на 27-й, а на 53-й минуте аргентинец ассистировал Рахиму Стерлингу.

На 79-й минуте Агуэро оформил дубль, а ещё один мяч забил на 85-й минуте вышедший на замену защитник Данило.

Данная победа стала для «Сити» 17-й подряд в чемпионате Англии. Напомним, что в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не проиграли ни одной встречи.

«Вишни» же не могут выиграть на протяжении семи последних матчей. Это поражение стало для них третьим подряд в чемпионате Англии.

После этого матча «Манчестер Сити» лидирует с 55 очками, а «Борнмут» с 16 очками на 18-м месте.