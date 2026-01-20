Морн Виссер, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси считает, что Хамзат Чимаев не конкурент его подопечному в стойке.

Дрикус Дю Плесси против Хамзата Чимаева globallookpress.com

«Мы никогда не были готовы к бою с парнем, который не хочет драться. Если бы мы знали, что он попытается просто сбежать, я бы сменил базу Дрикуса. Никаких ударов руками или ногами, просто брось его на лопатки. И Дрикус достаточно хорош, чтобы это сделать. Чимаев просто не хотел драться. Выглядело так, будто мы ничего не умеем делать на полу. Должен признаться, мы ничего не знали о том, как выбраться из-под него. Но он получит по заслугам. У Чимаева нет ни единого шанса против Дрикуса в стойке. Ни единого. У него нет ни единого шанса против Дрикуса в клинче. Его единственный шанс — удержать нас на полу. Так что это единственное, что нам нужно исправить»

Напомним, что Чимаев победил Дю Плесси в августе прошлого года по очкам, контролируя Дрикуса в партере более 20-ти минут.