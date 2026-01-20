Спортивный комментатор UFC Майкл Биспинг оценил вероятность поединка Конора Макгрегора с Хорхе Масвидалем летом на турнире в Белом доме.

«Бой Конора Макгрегора и Хорхе Масвидаля логичен, потому что Макгрегор возвращается в качестве большой звезды. Они хотят, чтобы он победил, вот и все.UFC этого хотят. Смешанные единоборства становятся лучше, когда в них участвуют такие звезды, как Конор Макгрегор. Белый дом, учитывая масштаб мероприятия, сам себя продает. Им не нужен Конор Макгрегор, им не нужен Джон Джонс или Алекс Перейра, как чемпионы, но, поскольку это Белый дом, UFC просто хотят устроить зрелищное мероприятие»

Накануне Масвидаль, дравшийся в UFC в последний раз 3 года назад, внезапно сообщил о переговорах насчет поединка против Конора Макгрегора.