Диего Лопес: Сразу после боя Силва ударил меня по затылку, это некрасиво

Второй номер рейтинга полулегкого веса UFC рассказал о конфликте после боя сна турнире UFC Noche.

«После финиша, по окончании поединка Джин ударил меня по затылку. Я спросил: что случилось? Он сказал, что не знает. Причем после этого случая Силва попытался быть со мной милым и хотел поговорить. Я не могу этого понять. После такого ты пытаешься быть моим другом? Иди своей дорогой. Силва просто ударил меня по голове, по затылку. Я считаю, что это некрасиво»

Бой Силвы и Лопеса закончился во втором раунде. Диего одержал победу техническим нокаутом после того, как пробил ударом локтем с разворота и нанес ряд добивающих попаданий в партере.