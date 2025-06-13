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    Мокаев посоветовал Пантоже не драться с Двалишвили за второй пояс

    Бои Дейвесон Фигередо Мухаммад Мокаев Мераб Двалишвили Алешандре Пантожа
    Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев объяснил, почему чемпиону промоушена в наилегчайшем весе Александре Пантоже не стоит проводить поединок с Мерабом Двалишвили за второй титул.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Я вижу людей, говорящих, что Пантожа должен драться с Мерабом, и я скажу, нет, он не должен драться с Мерабом. Александре недостаточно силен, чтобы драться с ним, с точки зрения габаритов.

    Я бы сказал про себя, что тоже недостаточно силен для такого поединка. Двалишвили очень хорош. Я говорю реалистично. Мераб крупный парень. Даже Фигередо, самый крупный парень из наилегчайшего веса, с трудом справлялся с соперниками из категории до 61 кг.

    Пантожа меньше Фигередо. И я бы сказал, что ему лучше остаться в наилегчайшем весе и оставить после себя наследие, а не прыгать из одного дивизиона в другой», — заявил Мокаев.

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