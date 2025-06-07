Двалишвили: Не хочу драться с Волкановски, ведь он гораздо сильнее меня

Чемпион UFC в легчайшем весе не планирует драться сза второй титул, потому как австралиец, по его мнению, гораздо сильнее.

«Я уже пару раз говорил, что не хочу драться с Александром Волкановски, потому что он намного сильнее меня. Я не хочу сильно рисковать. Я в порядке. Даже если эта сгонка веса отстой, я лучше заставлю себя потрудиться, чтобы уложиться в этот вес и чувствовать себя комфортно здесь, в легчайшем дивизионе. Я не хочу сражаться с Алексом»

Двалишвили идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в легчайшем весе. В январе этого года грузин выиграл по очкам у Умара Нурмагомедова и провел первую удачную защиту титула.