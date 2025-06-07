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    Двалишвили: Не хочу драться с Волкановски, ведь он гораздо сильнее меня

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Александр Волкановски Умар Нурмагомедов
    Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили не планирует драться с Александром Волкановски за второй титул, потому как австралиец, по его мнению, гораздо сильнее.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Я уже пару раз говорил, что не хочу драться с Александром Волкановски, потому что он намного сильнее меня. Я не хочу сильно рисковать. Я в порядке. Даже если эта сгонка веса отстой, я лучше заставлю себя потрудиться, чтобы уложиться в этот вес и чувствовать себя комфортно здесь, в легчайшем дивизионе. Я не хочу сражаться с Алексом»

    Двалишвили идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в легчайшем весе. В январе этого года грузин выиграл по очкам у Умара Нурмагомедова и провел первую удачную защиту титула.

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