Иэн Гэрри принял вызов Майкла Моралеса

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе согласен провести поединок против непобежденного представителя Мексики

«Я смотрел его бой против Гилберта. Бернс мой хороший друг, поэтому я должен был посмотреть этот поединок. Я думаю, что Гилберт хорошо смотрелся в начале боя. Он выглядел намного энергичнее, чем мы видели его в прошлом в бою с более крупным соперником. Но Моралес сделал то, что должен был сделать. Я собираюсь сразиться с ним в какой-то момент, потому что, когда я стану чемпионом, я намерен победить всех, кто будет стоять на моем пути»

Моралес в последнем поединке нокаутировал в первом раунде Гилберта Бернса, после чего занял восьмую позицию в рейтинге полусреднего веса. В UFC Майкл выиграл уже 6 раз подряд.