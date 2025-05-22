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    Иэн Гэрри принял вызов Майкла Моралеса

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Иэн Гарри
    Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри согласен провести поединок против непобежденного представителя Мексики Майкла Моралеса.

    Иэн Гэрри (справа)
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    Иэн Гэрри (справа)

    «Я смотрел его бой против Гилберта. Бернс мой хороший друг, поэтому я должен был посмотреть этот поединок. Я думаю, что Гилберт хорошо смотрелся в начале боя. Он выглядел намного энергичнее, чем мы видели его в прошлом в бою с более крупным соперником. Но Моралес сделал то, что должен был сделать. Я собираюсь сразиться с ним в какой-то момент, потому что, когда я стану чемпионом, я намерен победить всех, кто будет стоять на моем пути»

    Моралес в последнем поединке нокаутировал в первом раунде Гилберта Бернса, после чего занял восьмую позицию в рейтинге полусреднего веса. В UFC Майкл выиграл уже 6 раз подряд.

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