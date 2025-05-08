Грегори Родригес и Джек Херманссон проведут поединок на UFC 317

Экс-представитель топ-10 среднего дивизиона UFCпроведет очередной поединок в промоушене против

Их встреча состоится 28 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 317. Родригес в последний раз дрался в феврале 2025 года. Тогда бразилец уступил нокаутом в четвертом раунде Джареду Канонниру.

До этого «Робокоп» шел на серии из трех выигранных поединков кряду, включаю досрочную победу над представителем России Денисом Тюлюлиным.

Херманссон выступал в последний раз 14 месяцев назад. Тогда норвежец победил единогласным решением судей Джо Пайфера, нанеся ему первое поражение в UFC.