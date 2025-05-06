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    Рашад Эванс призвал Джонса отказаться от боя с Аспиналлом

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл
    Бывший чемпион полутяжелого веса UFC Рашад Эванс считает, что Джону Джонсу не стоит драться против Тома Аспиналла.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я чувствую, что какая-то часть меня, моя фанатская сторона, определенно хочет это увидеть. Я точно хочу это увидеть. Но дело в том, что всегда найдется кто-то, кто будет лучше.

    Вот что я могу сказать наверняка — рано или поздно время возьмет. Независимо от того, кто вы. Джону очень повезло в октагоне, и он смог остаться непобежденным и хорошо выглядеть, несмотря на напряженные бои.

    Но в конце концов, если ты пробудешь в парикмахерской достаточно долго, тебя подстригут. Тебя подстригут хотя бы один раз. Поэтому посоветовал бы Джонсу просто расслабиться», — отметил Эванс.

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