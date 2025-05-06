Рашад Эванс призвал Джонса отказаться от боя с Аспиналлом

Бывший чемпион полутяжелого веса UFCсчитает, чтоне стоит драться против

«Я чувствую, что какая-то часть меня, моя фанатская сторона, определенно хочет это увидеть. Я точно хочу это увидеть. Но дело в том, что всегда найдется кто-то, кто будет лучше.

Вот что я могу сказать наверняка — рано или поздно время возьмет. Независимо от того, кто вы. Джону очень повезло в октагоне, и он смог остаться непобежденным и хорошо выглядеть, несмотря на напряженные бои.

Но в конце концов, если ты пробудешь в парикмахерской достаточно долго, тебя подстригут. Тебя подстригут хотя бы один раз. Поэтому посоветовал бы Джонсу просто расслабиться», — отметил Эванс.