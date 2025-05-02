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    Аспиналл стал самым долгим обладателем временного пояса UFC

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл
    Том Аспиналл побил рекорд Ренана Барао в статусе обладателя временного пояса UFC. Британец, выступающий в тяжелом весе, взял данный титул в ноябре 2023-го когда нокаутировал Сергея Павловича в первом раунде.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    С того момента прошло уже 538 дней. За этот промежуток англичанин также успел провести одну защиту пояса против Кертиса Блэйдса, которого финишировал за полторы минуты летом прошлого года.

    Предыдущий рекорд Ренана Барао составлял 534 дня в статусе обладателя временного титула. Напомним, что бразилец ранее выступал в рамках легчайшего дивизиона UFC.

    При этом рекорд Аспиналла может увеличиться до 650 дней. По слухам, Джон Джонс будет готов подраться с Томом только к концу этого года.

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