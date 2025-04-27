Стронгмен Эдди Холл хочет подраться с Макгрегором после удачного дебюта в ММА

Профессиональный стронгмен, бывший рекорсдмен по становой тяге и чемпион престижных турниров среди силачей, бросил вызов на поединокпосле удачного дебюта в ММА в эти выходные.

«Я бы с удовольствием подрался с Конором Макгрегором. Я думаю, что разница в весе была бы абсолютно комичной. По этой причине и существуют весовые категории. Это было бы очень опасно для Конора»

В ночь с 26 на 27 апреля на прошедшем турнире под эгидой KSW Эдди дебютировал в смешанных единоборствах в поединке с 48-летним ветераном ММА Мариушем Поздняковским, который в прошлом также был стронгменом.

Поединок завершился уже на первой минуте первого раунда. Холл левым боковым отправил соперника в нокдаун, а затем добил его несколькими ударами на канвасе и одержал победу техническим нокаутом.