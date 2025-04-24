Чейл Соннен опроверг слухи о бое Махачева и Топурии на UFC 317

Спортивный аналитик заявил , что чемпион UFC в легком весеподерется свместо

«Мне эту информацию сказал человек, которому стоит поверить. Махачев в следующем поединке будет защищать свой чемпионский пояс против Джастина Гейджи»

Напомним, что накануне ряд спортивных инсайдеров заявили о проведении поединка Топурии против Махачева на Международной неделе боев в июне на турнире UFC 317.

Однако в команде россиянина данные слухи никак не прокомментировали. Причем ранее Махачев сам утверждал о желании подраться с Гейджи, а потом перейти в полусредний вес.