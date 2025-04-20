Оливейра ответил отказом на вызов Пимблетта

Бывший чемпион легкого дивизиона UFCотказался драться против восходящей звезды их категориив ближайшее время.

Ранее «Дю Бронкс» высказывался, что в следующем поединке хочет драться только за титул. По его словам, на сегодняшний день нет никакого смысла в бою с Пимблеттом.

При этом Чарльз не исключил, что их поединок может состояться через год или два, если бразилец возьмет титул. Оливейра сейчас занимает вторую строчку в рейтинге легковесов.

Пимблетт располагается на восьмой позиции в ростере дивизиона до 70 кг. Оба бойца в своем предыдущем поединке одержали победу над одним и тем же соперником Майклом Чендлером.