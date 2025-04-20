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    Оливейра ответил отказом на вызов Пимблетта

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Чарльз Оливейра отказался драться против восходящей звезды их категории Пэдди Пимблетта в ближайшее время.

    Чарльз Оливейра
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    Чарльз Оливейра

    Ранее «Дю Бронкс» высказывался, что в следующем поединке хочет драться только за титул. По его словам, на сегодняшний день нет никакого смысла в бою с Пимблеттом.

    При этом Чарльз не исключил, что их поединок может состояться через год или два, если бразилец возьмет титул. Оливейра сейчас занимает вторую строчку в рейтинге легковесов.

    Пимблетт располагается на восьмой позиции в ростере дивизиона до 70 кг. Оба бойца в своем предыдущем поединке одержали победу над одним и тем же соперником Майклом Чендлером.

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