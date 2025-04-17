Роман Долидзе хочет подраться с Бо Никалом

Восьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC заинтересован в поединке с восходящей звездой их категории

«Я не называю конкретное имя, потому что есть много парней, которые опережают меня в рейтинге. Есть Джаред Каноннир, Кайо Борральо. Единственный парень, с которым я, возможно, не хочу драться, — это Шон Стрикленд, потому что мы тренируемся в одном зале. Но я всегда хотел подраться с Бо Никалом. Могу провести бой с ним хоть на следующей неделе — без проблем»

Долидзе сейчас идет на серии из трех побед подряд. В предыдущей встрече грузинский боец одолел единогласным решением судей в реванше Марвина Веттори. Никал ранее аналогичным образом победил Пола Крейга.