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    Роман Долидзе хочет подраться с Бо Никалом

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Марвин Веттори Джаред Каннонир Бо Никал Кайо Борральо
    Восьмой номер рейтинга среднего дивизиона UFC Роман Долидзе заинтересован в поединке с восходящей звездой их категории Бо Никалом.

    Бо Никал
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    Бо Никал

    «Я не называю конкретное имя, потому что есть много парней, которые опережают меня в рейтинге. Есть Джаред Каноннир, Кайо Борральо. Единственный парень, с которым я, возможно, не хочу драться, — это Шон Стрикленд, потому что мы тренируемся в одном зале. Но я всегда хотел подраться с Бо Никалом. Могу провести бой с ним хоть на следующей неделе — без проблем»

    Долидзе сейчас идет на серии из трех побед подряд. В предыдущей встрече грузинский боец одолел единогласным решением судей в реванше Марвина Веттори. Никал ранее аналогичным образом победил Пола Крейга.

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