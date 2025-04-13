Пимблетт: Я сделаю с Топурией тоже, что и с Чендлером

Топовый легковес UFC уверен в досрочной победе в потенциальном поединке с, экс-обладателем пояса в полулегком дивизионе.

«Честно говоря, я забыл о нем. Я совсем забыл о Топурии, иначе я бы упомянул его имя в клетке после победы над Чендлером. Вот насколько он неважен. Я выше него в рейтинге в легком весе, так что я бы с удовольствием поприветствовал его в нашем дивизионе, но, видимо, он сидит и ждет титульного боя.

То, что я только что сделал с Чендлером, — это половина плана по его уничтожению. Топурия еще больший карлик, чем Чендлер. Я сделаю с Илией то же самое, что сделал с Майклом»

Напомним, что Пимблетт выиграл у Майкла Чендлера на турнире UFC 314 техническим нокаутом. Пэдди сейчас идет в лиге на серии из семи побед подряд.