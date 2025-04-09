Джон Аник считает, что букмекеры зря не верят в Митчелла в бою с Силвой

Комментатор UFC Джон Аник не видитфаворитом в бою си считает, что букмекеры сильно недооценивают американца в грядущем противостоянии.

«Независимо от того, поднимает ли он тяжести в синих джинсах и ботинках или вообще без одежды, Брайс всегда выкладывается по полной на тренироваках. Он один из самых трудолюбивых бойцов в мире.

Мне не нужно рассказывать вам о его подвигах в партере. Выдающийся боец, действительно, отличный грэпплер. У него есть характер, он вынослив, обладает боевым IQ, стойкостью.

Линия ставок говорит вам, что Джин Силва фаворит, а его шансы почти в 3 раза выше. Да, Силва может нокаутировать соперника в любом раунде, у него невероятно сильный удар. Но шансы 3:1 против такого опытного бойца UFC, как Митчелл? Я просто не понимаю этого», — добавил в конце Аник.