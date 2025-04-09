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    Джон Аник считает, что букмекеры зря не верят в Митчелла в бою с Силвой

    Бои ММА UFC
    Комментатор UFC Джон Аник не видит Джина Силву фаворитом в бою с Брайсом Митчеллом и считает, что букмекеры сильно недооценивают американца в грядущем противостоянии.

    Брайс Митчелл (справа)
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    Брайс Митчелл (справа)

    «Независимо от того, поднимает ли он тяжести в синих джинсах и ботинках или вообще без одежды, Брайс всегда выкладывается по полной на тренироваках. Он один из самых трудолюбивых бойцов в мире.

    Мне не нужно рассказывать вам о его подвигах в партере. Выдающийся боец, действительно, отличный грэпплер. У него есть характер, он вынослив, обладает боевым IQ, стойкостью.

    Линия ставок говорит вам, что Джин Силва фаворит, а его шансы почти в 3 раза выше. Да, Силва может нокаутировать соперника в любом раунде, у него невероятно сильный удар. Но шансы 3:1 против такого опытного бойца UFC, как Митчелл? Я просто не понимаю этого», — добавил в конце Аник.

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