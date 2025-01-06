Абдель-Азиз сообщил, что Анкалаев станет следующим соперником Перейры

Спортивный менеджерподтвердил, что чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра в следующем бою встретится с

«Алекс Перейра может говорить все, что захочет. Этот парень — настоящий убийца. Он провел три боя за 167 дней. Кто я такой, чтобы говорить, что он не может делать все, что захочет?

Он развлекается, Анкалаев тоже. Но единственное, что будет иметь значение, — это то, что их с Анкалаевым скоро запрут в клетке. Алекс Перейра сразится с Магомедом Анкалаевым.

В UFC могут маневрировать, затягивать время. Но в этой лиге лучший сражается с лучшим. Это сильнейшая организация в мире, и я могу вам сказать: если вы продолжаете побеждать, то получаете шанс побороться за титул», — добавил Абдель-Азиз.