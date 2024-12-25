ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииСборная Испании лучшая в Европе, непобедимый «Байер» и закат эпохи Клоппа. Топ-10 событий 2024 года
    Все новости спорта

    Мэтт Браун: Макгрегор не вернется в UFC, ему выгоднее подраться с Полом

    Бои ММА UFC Бокс Дастин Порье Сборная России Ислам Махачев Конор Макгрегор Нейт Диас
    Именитый ветеран ММА Мэтт Браун считает, что бывший чемпион UFC в легком и полулегком дивизионах Конор Макгрегор больше не будет драться в промоушене Даны Уайта.

    Конор Макгрегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Макгрегор

    «Я бы хотел увидеть, как он снова сражается. Я бы хотел, чтобы он наладил свою жизнь, вернулся в спортзал и занимался своим делом, но как давно я сказал, что Конор больше не будет драться в UFC? Кажется, это было в начале 2024 года. Я давно не был уверен, что он будет драться в UFC.

    Но я думаю, что он всегда может драться за пределами UFC, если сможет договориться. Я думаю, это всегда возможно. На поединке против Логана Пола можно заработать кучу денег.

    Конечно, он бы это сделал. Ему не нужно возвращаться и драться с каким-то Исламом Махачевым, с Дастином Порье, с Нейтом Диасом или с кем-то еще. Он просто выйдет и будет драться с парнем, который не является профессиональным боксером», — заявил Браун.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в армейском дерби?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Салах и компания деклассируют «лис»
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Аристократы» не заметят «Фулхэм»
  • «Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сток Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры