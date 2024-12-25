Мэтт Браун: Макгрегор не вернется в UFC, ему выгоднее подраться с Полом

Именитый ветеран ММАсчитает, что бывший чемпион UFC в легком и полулегком дивизионахбольше не будет драться в промоушене

«Я бы хотел увидеть, как он снова сражается. Я бы хотел, чтобы он наладил свою жизнь, вернулся в спортзал и занимался своим делом, но как давно я сказал, что Конор больше не будет драться в UFC? Кажется, это было в начале 2024 года. Я давно не был уверен, что он будет драться в UFC.

Но я думаю, что он всегда может драться за пределами UFC, если сможет договориться. Я думаю, это всегда возможно. На поединке против Логана Пола можно заработать кучу денег.

Конечно, он бы это сделал. Ему не нужно возвращаться и драться с каким-то Исламом Махачевым, с Дастином Порье, с Нейтом Диасом или с кем-то еще. Он просто выйдет и будет драться с парнем, который не является профессиональным боксером», — заявил Браун.