Блейдс о бое Джонса и Аспиналла: Тому нужен всего один удар

Топовый тяжеловес UFCсчитает, что временный чемпион и категориибыстро нокаутирует обладателя неоспоримого титула

«Я бы выбрал Аспиналла. Скажем, я уверен в его победе с вероятностью в 55 процентов. Джон Джонс легенда. Но ему многое сходило с рук. Он может стоять перед соперником и просто бить ногами и наносить удары.

Не думаю, что Аспиналл позволит ему просто стоять на таком расстоянии. Я думаю, что он будет то приближаться к нему, то отдаляться, и в этом будет разница.

В одном из таких моментов Том сможет его поймать, потому что для этого нужен только один удар. У него есть скорость. Да, у него нет такой дальности удара, как у Джона, но у кого она есть?

Том это знает. Я думаю, что он приблизится к Джонсу и сможет нанести удар сверху. И, скорее всего, это произойдет рано, потому что Аспиналл любит действовать быстро. Он не любит ждать», — отметил Блейдс.