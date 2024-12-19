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    Блейдс о бое Джонса и Аспиналла: Тому нужен всего один удар

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл Кёртис Блейдс
    Топовый тяжеловес UFC Кертис Блейдс считает, что временный чемпион и категории Том Аспиналл быстро нокаутирует обладателя неоспоримого титула Джона Джонса.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я бы выбрал Аспиналла. Скажем, я уверен в его победе с вероятностью в 55 процентов. Джон Джонс легенда. Но ему многое сходило с рук. Он может стоять перед соперником и просто бить ногами и наносить удары.

    Не думаю, что Аспиналл позволит ему просто стоять на таком расстоянии. Я думаю, что он будет то приближаться к нему, то отдаляться, и в этом будет разница.

    В одном из таких моментов Том сможет его поймать, потому что для этого нужен только один удар. У него есть скорость. Да, у него нет такой дальности удара, как у Джона, но у кого она есть?

    Том это знает. Я думаю, что он приблизится к Джонсу и сможет нанести удар сверху. И, скорее всего, это произойдет рано, потому что Аспиналл любит действовать быстро. Он не любит ждать», — отметил Блейдс.

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