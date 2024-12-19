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    Перейра сообщил, что его следующий соперник не Анкалаев

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Джамал Хилл Джонни Уокер Халил Раунтри Александр Ракич
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекса Перейра получил нового соперника, но в своих соцсетях бразилец сообщил, что это не Магомед Анкалаев.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    При этом имя очередного оппонента обладатель титула еще не назвал. В 2024 году Алекс провел 3 удачных защиты пояса. Он нокаутировал Иржи Прохазку, Джамала Хилла и Халила Раунтри.

    Анкалаев сейчас занимает первую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. Летом россиянин победил техническим нокаутом Джонни Уокера во втором раунде.

    В октябре на турнире в Абу-Даби дагестанец одолел единогласным решением судей Александра Ракича. Анкалаев выступает в UFC с 2018 года и идет на серии из 12-ти поединков кряду без поражений.

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