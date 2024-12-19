Перейра сообщил, что его следующий соперник не Анкалаев

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весеполучил нового соперника, но в своих соцсетях бразилец сообщил, что это не

При этом имя очередного оппонента обладатель титула еще не назвал. В 2024 году Алекс провел 3 удачных защиты пояса. Он нокаутировал Иржи Прохазку, Джамала Хилла и Халила Раунтри.

Анкалаев сейчас занимает первую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. Летом россиянин победил техническим нокаутом Джонни Уокера во втором раунде.

В октябре на турнире в Абу-Даби дагестанец одолел единогласным решением судей Александра Ракича. Анкалаев выступает в UFC с 2018 года и идет на серии из 12-ти поединков кряду без поражений.