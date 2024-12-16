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    Бакли рекордсмен UFC по количеству досрочных побед с 2020 года

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Хоакин Бакли
    Топовый боец полусреднего веса UFC Хоакин Бакли вышел на первое место в организации по количеству досрочных побед, начиная с 2020 года.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    За это время американец 8 раз выиграл нокаутами и техническими нокаутами. В последнем своем поединке Бакли одолел Колби Ковингтона — остановка медицинской бригады по окончании третьего раунда в связи с рассечением у соперника.

    На текущий момент Хоакин идет на серии из шести побед кряду (три из них были досрочными) и занимает девятое место в рейтинге весовой категории до 77,1 кг.

    В UFC американец дебютировал 8 августа 2020 года. Всего у Хоакина Бакли 21 выигранный поединок и 6 поражений в смешанных единоборствах.

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