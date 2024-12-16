Бакли рекордсмен UFC по количеству досрочных побед с 2020 года

Хоакин Бакли Фото: globallookpress.com
За это время американец 8 раз выиграл нокаутами и техническими нокаутами. В последнем своем поединке Бакли одолел Колби Ковингтона — остановка медицинской бригады по окончании третьего раунда в связи с рассечением у соперника.
На текущий момент Хоакин идет на серии из шести побед кряду (три из них были досрочными) и занимает девятое место в рейтинге весовой категории до 77,1 кг.
В UFC американец дебютировал 8 августа 2020 года. Всего у Хоакина Бакли 21 выигранный поединок и 6 поражений в смешанных единоборствах.