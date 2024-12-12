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    Усман рассказал о недостатках Гэрри и Рахмонова

    Бои ММА UFC Камару Усман Иэн Гарри Шавкат Рахмонов
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман назвал слабые стороны своих конкурентов по дивизиону Иэна Гэрри и Шавката Рахмонова.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Как только Иэна несколько раз уложили на лопатки, бой как будто ускользнул от него. Что касается стойки и комбинаций, то здесь уже Рахмонов не мог на равных конкурировать с Гэрри. В их играх есть недостатки, но я ожидал такого боя.

    И я знал, что это не будет самый захватывающий бой. Тем не менее, это показывает, что Шавкат — настоящий боец. Он готов сделать все, что потребуется, чтобы выйти в клетку и одержать победу, как и Иэн. Просто Шавкат был немного более голодным в тот вечер, чем Гэрри»

    На UFC 310 Гэрри проиграл Рахмонову единогласным решением судей. Это первый из 19-ти поединков в карьере Шавката, продлившийся всю дистанцию.

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