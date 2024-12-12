Усман рассказал о недостатках Гэрри и Рахмонова

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе назвал слабые стороны своих конкурентов по дивизиону

«Как только Иэна несколько раз уложили на лопатки, бой как будто ускользнул от него. Что касается стойки и комбинаций, то здесь уже Рахмонов не мог на равных конкурировать с Гэрри. В их играх есть недостатки, но я ожидал такого боя.

И я знал, что это не будет самый захватывающий бой. Тем не менее, это показывает, что Шавкат — настоящий боец. Он готов сделать все, что потребуется, чтобы выйти в клетку и одержать победу, как и Иэн. Просто Шавкат был немного более голодным в тот вечер, чем Гэрри»

На UFC 310 Гэрри проиграл Рахмонову единогласным решением судей. Это первый из 19-ти поединков в карьере Шавката, продлившийся всю дистанцию.