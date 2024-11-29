ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
  • 13:47
    • Источник: «Зенит» планирует подписать полузащитника «Ахмата»
  • 12:43
    • Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Спартак»
  • 12:18
    • «Брайтон» и еще три клуба АПЛ следят за нападающим «Спартака»
  • 11:51
    • «Ювентус» предложил топ-клубам АПЛ подписать Фаджоли и Дугласа Луиса
  • 11:31
    • Игрок «Зенита» претендует на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА
    Все новости спорта

    PFL анонсировала следующий бой Вадима Немкова

    Бои ММА Bellator PFL Сборная России Вадим Немков
    Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе и первый номер рейтинга Р4Р Вадим Немков проведет следующий поединок 25 января на турнире PFL в Дубае, в ОАЭ.

    Вадим Немков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Немков

    Соперником россиянина станет Анте Делия, экс-обладатель титула в категории до 120 кг. Их встреча пройдет в рамках тяжелого веса. К этому бою Немков подходит после досрочной победы над Бруно Каппеллозой.

    Сейчас россиянин идет на серии из 11-ти выигранных поединков кряду. Делия свой последний бой проиграл досрочно. Его нокаутировал российский боец Валентин Молдавский.

    Анте дерется в лиге PFL уже 5 лет. За карьеру в смешанных единоборствах Делия выиграл 8 раз и трижды проиграл. У Немкова 17 и 2 поражения в ММА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магнитка» на классе разберется с «Барысом»
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Валенсия» дать бой хозяевам?
  • «Мальорка» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Автомобилист» покажет класс в очередном матче
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Болонья — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры