PFL анонсировала следующий бой Вадима Немкова

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе и первый номер рейтинга Р4Рпроведет следующий поединок 25 января на турнире PFL в Дубае, в ОАЭ.

Соперником россиянина станет Анте Делия, экс-обладатель титула в категории до 120 кг. Их встреча пройдет в рамках тяжелого веса. К этому бою Немков подходит после досрочной победы над Бруно Каппеллозой.

Сейчас россиянин идет на серии из 11-ти выигранных поединков кряду. Делия свой последний бой проиграл досрочно. Его нокаутировал российский боец Валентин Молдавский.

Анте дерется в лиге PFL уже 5 лет. За карьеру в смешанных единоборствах Делия выиграл 8 раз и трижды проиграл. У Немкова 17 и 2 поражения в ММА.