Оливейра считает, что у Топурии возникнут проблемы в легком весе

Второй номер рейтинга легкого веса UFC и экс-чемпион категории уверен , чтобудет трудно драться в их дивизионе.

«Илия — жесткий боец, который говорит и делает. Я понимаю, почему он хочет бросить вызов. Но очевидно, что это будет тяжелый вызов. Происходит следующее: когда многие бойцы получают пояс, они начинают думать о переходах в другие весовые категории. Но я думаю, что нужно быть очень осторожным, когда поднимаешься в легкую весовую категорию, потому что это сложно. Это очень сложная весовая категория. Однако Илия очень сильный и опасный парень»

Топурия чемпион UFC в полулегком весе. Ранее он одержал две победы нокаутом над Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, после чего заявил, что сможет первым финишировать в партере Ислама Махачева.