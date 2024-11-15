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    Оливейра считает, что у Топурии возникнут проблемы в легком весе

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Александр Волкановски Макс Холлоуэй Илия Топурия
    Второй номер рейтинга легкого веса UFC и экс-чемпион категории Чарльз Оливейра уверен, что Илии Топурии будет трудно драться в их дивизионе.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    «Илия — жесткий боец, который говорит и делает. Я понимаю, почему он хочет бросить вызов. Но очевидно, что это будет тяжелый вызов. Происходит следующее: когда многие бойцы получают пояс, они начинают думать о переходах в другие весовые категории. Но я думаю, что нужно быть очень осторожным, когда поднимаешься в легкую весовую категорию, потому что это сложно. Это очень сложная весовая категория. Однако Илия очень сильный и опасный парень»

    Топурия чемпион UFC в полулегком весе. Ранее он одержал две победы нокаутом над Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, после чего заявил, что сможет первым финишировать в партере Ислама Махачева.

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